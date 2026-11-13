El Papa León XIV vuelve a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo antes de llegar al Vaticano

El Papa León XIV regresa este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, en el norte de Perú, como parte de su gira por América Latina. La visita a la diócesis que encabezó entre 2014 y 2023 retoma dos ejes de su trabajo pastoral en la región: la atención a los sectores más pobres y la cercanía de la Iglesia con las comunidades locales.

El programa del Vaticano prevé la salida desde la base aérea del Callao a las 7.40 y la llegada a Chiclayo a las 9.10, hora de Perú. La primera actividad pública será una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, a las 10.30, las 12.30 en la Argentina.

Tras la celebración, el pontífice realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. El templo lleva el nombre del arzobispo salvadoreño que defendió a comunidades campesinas y fue asesinado en el Hospital de la Divina Providencia, en El Salvador.

El vínculo de León XIV con Chiclayo

Robert Francis Prevost asumió como administrador apostólico de Chiclayo en noviembre de 2014 por designación de Francisco. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y, un mes después, fue nombrado obispo de la diócesis.

Durante su gestión en Chiclayo, el actual Papa León XIV acompañó iniciativas frente a la trata de personas. También impulsó la instalación de dos plantas de oxígeno durante la pandemia.

En enero de 2023, Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ese mismo año, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho.

Los encuentros con la Iglesia local y los universitarios

A las 16.30, el Papa León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. El encuentro forma parte de las reuniones que mantuvo con referentes de la Iglesia durante sus escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

Papa León XIV en Chiclayo cuando era obispo.

A las 17.45 será el turno del encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La institución lleva el nombre del arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano.

La jornada concluirá a las 19 con una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. La reunión se realizará en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Cómo sigue la gira en Perú

El sábado 14, el pontífice participará del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Luego viajará a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa.

El domingo 15 partirá de Chiclayo hacia Cusco, donde se encontrará con fieles y rezará el Ángelus. Después viajará a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos y celebrar una misa antes de volver a Lima.

El lunes 16, el Papa León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores y celebrará una misa en la base aérea Las Palmas. La partida hacia Roma está prevista para las 13.45 desde el Callao.