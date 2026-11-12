Hallaron US$600 millones en Ueno Bank y garantizaron los fondos de los jubilados

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que identificó activos por aproximadamente 600 millones de dólares en Ueno Bank, entidad financiera intervenida, y aseguró que los recursos encontrados permitirían garantizar la recuperación de los fondos pertenecientes a las cajas previsionales.

El anuncio fue realizado este jueves por el titular del organismo, Jorge Schreiner, quien explicó que los activos considerados sanos superaban las obligaciones del banco. Según detalló el funcionario, el monto identificado resultó superior al conjunto de deudas que la institución mantenía con el sistema previsional.

Por ese motivo, sostuvo que los jubilados y futuros beneficiarios no sufrirían pérdidas como consecuencia del proceso de resolución bancaria.

"Este hallazgo asegura que ningún jubilado o potencial jubilado, tanto de IPS (Instituto de Previsión Social) como de las demás cajas previsionales, tenga algún impacto negativo de la resolución del banco Ueno", afirmó Schreiner.

Cómo continuará el proceso de intervención

El presidente del Banco Central paraguayo aclaró que la evaluación favorable se realizó sin contabilizar otros bienes pertenecientes a la entidad, como los edificios registrados a su nombre. Esto permitiría ampliar el respaldo patrimonial disponible durante las próximas etapas.

Además, anticipó que las autoridades buscarían concretar una licitación para transferir los activos y pasivos del banco intervenido a otras instituciones financieras. El objetivo sería preservar los depósitos de los ahorristas y asegurar la continuidad de sus operaciones.

La propuesta contemplaba distribuir la cartera entre distintos bancos, en lugar de concentrarla en una sola entidad. Según explicó Schreiner, esa modalidad permitiría evitar la conformación de un "megabanco" y reducir los riesgos asociados a una elevada concentración de depósitos.

Los plazos previstos y el respaldo para los ahorristas

El funcionario estimó que la siguiente etapa de evaluación patrimonial demandaría entre ocho y diez días, período durante el cual se buscaría establecer con mayor precisión la relación entre los recursos recuperables y las obligaciones pendientes.

"Ese proceso estimamos que va a durar entre ocho y diez días aproximadamente, para tener una imagen más exacta de lo que se conoce como balance de exclusión, o sea, activos sanos contrastados con el total de pasivos de la entidad", explicó.

También señaló que la legislación paraguaya contemplaba la intervención del Fondo de Garantías para cubrir eventuales diferencias entre los activos disponibles y los pasivos, en caso de que fuera necesario completar los recursos para concretar la transferencia.

Qué pasará con los depósitos de Ueno Bank

Una de las principales alternativas analizadas por el Banco Central consistía en transferir directamente los depósitos a las instituciones que adquirieran los activos y pasivos de Ueno Bank. En ese escenario, los ahorristas no necesitarían recibir previamente una devolución de sus fondos, ya que sus depósitos pasarían a estar administrados por la nueva entidad financiera.

De esta manera, el Banco Central de Paraguay buscaba proteger tanto los recursos de las cajas jubilatorias como los depósitos de los particulares, mientras avanzaba el procedimiento de resolución de Ueno Bank. No obstante, la concreción de las transferencias dependía de la evaluación patrimonial definitiva y del resultado de las licitaciones previstas.