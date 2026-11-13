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Policiales Procedimiento por presunto microtráfico de drogas

Allanamiento por narcomenudeo: secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a tres personas

La Policía realizó un allanamiento en Colonia Avellaneda, donde incautó estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Cuatro personas fueron identificadas y tres quedaron detenidas.

13 de Noviembre de 2026
Allanamiento en Colonia Avellaneda.
Allanamiento en Colonia Avellaneda. Foto: P.E.R.

La Policía realizó un allanamiento en Colonia Avellaneda, donde incautó estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Cuatro personas fueron identificadas y tres quedaron detenidas.

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento por presunto narcomenudeo en Colonia Avellaneda, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos secuestraron cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Presidente Arturo Illia, en el marco de una investigación por presunto microtráfico de estupefacientes.

 

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná. La intervención se realizó bajo los alcances de la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la actuación provincial frente al narcomenudeo.

 

La medida judicial se concretó en un inmueble situado en Presidente Arturo Illia 3151, entre Domingo Faustino Sarmiento y Raúl Alfonsín. Durante la revisión, los uniformados localizaron distintas sustancias y elementos que fueron incorporados a las actuaciones.

 

 

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

 

Entre los elementos incautados se encontraron 119,1 gramos de marihuana, distribuidos en un ladrillo compacto y un cigarrillo armado artesanalmente.

 

Además, los efectivos secuestraron seis envoltorios de nylon que contenían 1,1 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con tres plantas de cannabis deshojadas, cuyo peso total fue de 261 gramos.

 

 

En el domicilio también hallaron 100.200 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, anotaciones y precintos, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

 

Tres detenidos y cuatro personas identificadas

 

Como resultado del procedimiento, la Policía identificó a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres.

 

 

Por disposición de las autoridades intervinientes, tres de los identificados quedaron detenidos, dos hombres y una mujer. La cuarta persona fue identificada, pero no se informó que se hubiera dispuesto su detención.

Temas:

allanamiento Colonia Avellaneda
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