Modelo argentina sufrió un grave accidente en México, le detectaron tumores y necesita ayuda para volver al país

Melisa Moyano, una modelo y artista mendocina de 40 años, atraviesa un delicado momento de salud en México. Después de sufrir un desmayo y convulsionar en el edificio donde vive, tuvo una grave caída que le provocó una fractura de cadera y fémur. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron un problema aún más complejo: los médicos encontraron tumores en la zona de la cadera, lesiones en la columna y una formación sospechosa en uno de sus pulmones.

La mujer permanece internada en Ciudad de México y necesita una intervención quirúrgica urgente. Mientras tanto, sus familiares y amigos organizaron una campaña solidaria para conseguir el dinero que permita afrontar los gastos médicos y trasladarla a Argentina, donde desea continuar su tratamiento.

Cómo fue el accidente que sufrió la modelo argentina en México

El episodio ocurrió cuando Melisa regresaba a su departamento después de ir al gimnasio. Luego de bañarse, subió a la terraza a buscar ropa y, cuando esperaba el ascensor, comenzó a sentirse mal.

“Estaba esperando el ascensor, me empecé a marear, me fui contra la pared, caí al piso y empecé a convulsionar”, relató en diálogo con TN.

Los vecinos la encontraron y dieron aviso a emergencias. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio.

La caída le provocó una fractura muy compleja en la cadera, por lo que fue trasladada al Hospital Español de México. Durante los estudios previos a la operación, los profesionales detectaron otras lesiones que encendieron las alarmas.

“Me hicieron muchísimos estudios y ahí encontraron todo esto. Ahora necesito que puedan operarme, hacerme la biopsia y saber exactamente qué tengo”, explicó.

La sospecha médica es que las formaciones podrían estar relacionadas con una enfermedad oncológica, aunque todavía se necesitan biopsias y nuevos estudios para confirmar el diagnóstico.

Los gastos médicos y la necesidad de regresar a Argentina

A la complejidad de su estado de salud se suma la situación económica. Melisa no cuenta con cobertura médica en México y los costos de atención representan un obstáculo para su familia.

Según la información difundida por sus allegados, la cirugía tiene un presupuesto de aproximadamente 30.000 dólares y la internación ya acumula una deuda cercana a los 16.000 dólares.

El traslado a Argentina es otro de los grandes desafíos. Debido a la gravedad de la fractura, no puede viajar en un vuelo comercial convencional: necesita permanecer acostada y contar con asistencia médica durante todo el trayecto.

Por ese motivo, un vuelo sanitario fue presupuestado en alrededor de 90.000 dólares. Su familia también evalúa otras alternativas, como un viaje en primera clase con inmovilización y acompañamiento médico, siempre que los profesionales confirmen que es posible.

La madre y una de sus hermanas viajaron a México para acompañarla. Además, sus familiares mantienen contacto con el consulado argentino para gestionar alternativas que permitan facilitar su atención y eventual regreso.

La campaña solidaria para ayudar a Melisa Moyano

Frente a los elevados costos, familiares y amigos pusieron en marcha una colecta para reunir los fondos necesarios. La campaña se difundió a través de las redes sociales y busca conseguir colaboración para afrontar la cirugía, la internación y el traslado sanitario.

Melisa, que trabaja como modelo desde los 18 años, también estudió Diseño Gráfico y desarrolló un emprendimiento artístico vinculado con la pintura.

La respuesta de quienes conocieron su historia la sorprendió. “Estoy sorprendida de la cantidad de gente que me está ayudando. Siempre trato de ser la mejor persona que puedo. Hay personas que no veo hace mil años y personas que ni me conocen e igual vienen a ayudarme”, expresó.

La campaña continúa abierta y su entorno busca ampliar la difusión para alcanzar el dinero necesario.

Quienes deseen conocer cómo colaborar pueden ingresar a la cuenta de Instagram @melisamoyano.ok, donde se comparte información sobre su situación y la colecta solidaria.

Después de cinco años viviendo en México, el deseo de Melisa es regresar a Argentina para estar cerca de sus seres queridos y continuar con los estudios y tratamientos médicos. Mientras tanto, su familia intenta reunir los recursos para que pueda recibir la atención que necesita.