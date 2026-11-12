Gendarme alertaba a narcos sobre controles en las rutas y fue condenado a seis años de prisión

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión para Lucas Alejandro Llopiz, un integrante de la Gendarmería Nacional que fue encontrado culpable de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico. Según la investigación, el efectivo brindaba información sobre los controles de ruta y los vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad para facilitar el traslado de droga.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron una presentación de la defensa por incumplimientos formales. De esta manera, quedó firme la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Edificio Centinella

Llopiz fue condenado por el delito de confabulación en calidad de autor. Mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de Gendarmería, había mantenido contactos con José Alberto Laurencio, señalado como uno de los principales responsables de la organización investigada.

De acuerdo con el expediente, el gendarme proporcionaba datos relacionados con los vehículos utilizados en las investigaciones y otra información que permitía facilitar las maniobras de narcotráfico.

La investigación comenzó tras un operativo en la Ruta 14

La causa se inició en marzo de 2017, luego de que una persona de identidad reservada aportara información sobre un procedimiento realizado por efectivos del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de Gendarmería Nacional, en el control fijo Paraje Cuay Grande, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en Corrientes.

Durante ese operativo, los agentes interceptaron un camión Scania con semirremolque y secuestraron 4.631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3.985,355 kilos.

La investigación determinó que la droga ingresaba a la Argentina desde Paraguay por zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones. Luego era trasladada a depósitos en Posadas y distribuida por vía terrestre hacia distintos puntos del país.

Entre los destinos identificados figuraban Roldán, en Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la droga era comercializada.

Cómo operaba la organización narco

Según la investigación, la banda utilizaba vehículos que funcionaban como “punteros” para advertir sobre posibles controles, además de móviles sanitarios y camiones con cargamentos de mercadería legal para disimular el traslado de los estupefacientes.

La información que aportaba Llopiz sobre los movimientos y los recursos de las fuerzas de seguridad formaba parte de las maniobras destinadas a facilitar el transporte de la droga.

En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al gendarme a seis años de prisión. En mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por su defensa. Ahora, con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme.