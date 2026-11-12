La Escuela de Policía cerró el ciclo lectivo 2026: 400 jóvenes se preparan para egresar

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2026, con participación de autoridades provinciales y delegaciones internacionales. Claudio González confirmó a Elonce que 400 jóvenes finalizaron su formación y más de 4.000 funcionarios recibieron capacitaciones durante el año.
La Policía de Entre Ríos realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2026 de sus institutos de formación, en una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, familiares, estudiantes y representantes de fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. Durante la actividad, se destacó que 400 jóvenes culminaron su etapa de formación y se preparan para egresar e incorporarse al servicio policial.
El encuentro contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y del jefe de la Policía provincial, Claudio González, quienes dialogaron con Elonce sobre la importancia de la capacitación y el trabajo desarrollado durante el año.
Además, las autoridades informaron que más de 4.000 funcionarios de distintas jurisdicciones argentinas y del exterior participaron de instancias de formación en los institutos policiales entrerrianos.
Cuatrocientos jóvenes finalizaron su formación policial
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacó el esfuerzo de los estudiantes y sus familias durante el proceso de preparación para incorporarse a la fuerza.
"Es una emoción ver la culminación, en parte, porque comienza otra etapa de la carrera policial. Todo el sacrificio que demanda formar un hombre o una mujer policía y fortalecerlos para afrontar el día a día como funcionarios policiales", expresó a Elonce.
En ese sentido, explicó que el cierre del ciclo lectivo representó la culminación de una etapa de formación para 400 estudiantes de los distintos institutos policiales de la provincia.
"Hoy se corona este sacrificio con la culminación del ciclo lectivo de 400 jóvenes", afirmó González.
El funcionario también destacó el acompañamiento de las familias, que confiaron en la institución para la preparación de los futuros integrantes de la fuerza.
Cuándo egresarán los nuevos policías
González detalló que los actos de egreso se realizarán en diferentes fechas, de acuerdo con el establecimiento educativo.
En la Escuela Superior de Oficiales, 72 estudiantes recibirán sus diplomas el 27 de noviembre.
Por su parte, la Escuela de Rosario del Tala tendrá su ceremonia el 9 de diciembre, mientras que en Villaguay el acto de egreso se desarrollará el 18, según el cronograma mencionado por el jefe policial.
Tras finalizar estas instancias y compartir un breve período con sus familias, los nuevos integrantes de la fuerza comenzarán a desempeñar funciones en distintas localidades entrerrianas.
"Después de un pequeño reencuentro con la familia, ya estarán trabajando con presencia en las calles de nuestro territorio", adelantó González.
Más de 4.000 funcionarios participaron de capacitaciones
Otro de los aspectos destacados del acto fue el alcance de las actividades de formación desarrolladas durante 2026.
El jefe policial confirmó que más de 4.000 funcionarios de Entre Ríos, otras provincias argentinas y países extranjeros participaron de capacitaciones en los institutos de la fuerza.
Durante la ceremonia desfilaron delegaciones de distintas jurisdicciones del país y representantes de fuerzas de seguridad de Chile, Ecuador y Paraguay.
González remarcó que la actualización profesional constituye una herramienta fundamental para responder a las nuevas exigencias de la seguridad pública.
"La mejor policía del país es una construcción que a diario queremos tener, con las nuevas tendencias, los nuevos aprendizajes y nuevas herramientas", manifestó.
También destacó la incorporación de equipamiento y la realización de cursos especializados, que formaron parte de las actividades desarrolladas durante el año.
Gustavo Hein destacó el acompañamiento a las fuerzas de seguridad
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, participó de la ceremonia y resaltó el trabajo conjunto entre los poderes del Estado y las instituciones policiales.
"Como siempre dice el gobernador, hay que acompañar a los que nos cuidan, cuidar también a los que nos cuidan", expresó.
El legislador sostuvo que el cierre del ciclo lectivo permitió reconocer el esfuerzo realizado por quienes integran la fuerza y por los jóvenes que se preparan para incorporarse a ella.
"Es importante el trabajo en conjunto que podemos hacer desde el Poder Legislativo o Ejecutivo con nuestras fuerzas policiales", señaló.
Asimismo, valoró la presencia de los medios de comunicación para difundir las actividades institucionales y acercar a la comunidad el trabajo de formación.
"Hay que darle el valor que se merece a todo el trabajo periodístico y de difusión que generan ustedes. Tienen esa posibilidad de llegar a cada hogar", afirmó.
Finalmente, Hein destacó la importancia de acompañar este tipo de actividades. "Son temas que nos reconfortan y que nos hinchan el pecho al mostrar de qué estamos hechos y qué policía tenemos", concluyó.