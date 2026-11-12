Messi fue nominado al MVP de la MLS y podría conseguir un récord histórico

Lionel Messi fue nominado al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), luego de completar una destacada fase regular con Inter Miami. El capitán argentino quedó entre los cinco finalistas del Premio Landon Donovan y buscará conquistar el reconocimiento por tercera temporada consecutiva, una marca inédita en la historia de la competencia.

La MLS anunció oficialmente a los candidatos al galardón, que distingue al futbolista más destacado de la temporada regular. Messi, quien ya había obtenido el premio en las ediciones anteriores, volvió a integrar la nómina gracias a sus actuaciones con el conjunto de Florida.

El rosarino cerró la primera etapa del campeonato con 26 goles en 31 partidos y 17 asistencias, números que le permitieron conquistar la Bota de Oro y convertirse nuevamente en una de las principales figuras del fútbol estadounidense.

Los cinco nominados al MVP de la MLS 2026

La organización del torneo confirmó una lista de cinco futbolistas que competirán por el Premio Landon Donovan.

Los candidatos son:

Lionel Messi: Inter Miami CF.

Evander: FC Cincinnati.

Guilherme: Houston Dynamo FC.

Hany Mukhtar: Nashville SC.

Cavan Sullivan: Philadelphia Union.

Messi buscará convertirse en el primer futbolista en obtener el reconocimiento durante tres temporadas consecutivas. El argentino ya había conseguido el premio en las dos ediciones anteriores y ahora intentará ampliar su historial de distinciones individuales.

Además, el capitán de Inter Miami continúa entre los candidatos a integrar el Once Ideal de la MLS 2026, reconocimiento que distingue a los mejores jugadores de cada posición durante la temporada.

Inter Miami se prepara para los playoffs de la MLS

Mientras se define el ganador del MVP, Inter Miami afrontará la fase de playoffs con el objetivo de defender el título conquistado en 2025.

El equipo dirigido por Cristian "Kily" González enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de la Conferencia Este, en una serie que se resolverá al mejor de tres encuentros.

El calendario previsto para la eliminatoria estableció que el primer partido se disputará el 21 de noviembre, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar el 27 de noviembre.

En caso de que ambos equipos consigan una victoria, será necesario un tercer enfrentamiento, programado para el 2 de diciembre, que determinará cuál de los dos avanzará a las semifinales de la conferencia.