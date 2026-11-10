Messi podría jugar por primera vez en Argentina con Inter Miami: negocian un amistoso ante River

Lionel Messi podría jugar por primera vez en Argentina con la camiseta de Inter Miami si prosperan las negociaciones para disputar un amistoso frente a River Plate. El encuentro está previsto para el 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su realización.

La posibilidad comenzó a generar expectativa entre los hinchas, especialmente por el atractivo de ver al capitán de la Selección Argentina enfrentarse a uno de los clubes más importantes del país. El compromiso formaría parte de la preparación de ambos equipos para la próxima temporada.

Las conversaciones estarían avanzadas, según manifestó el entrenador de Inter Miami, Cristian "Kily" González, después del empate 3-3 frente a Charlotte y de acuerdo a lo publicado por El Litoral. Sus declaraciones alimentaron las expectativas de concretar un encuentro que tendría una particularidad en la trayectoria del futbolista rosarino.

Qué dijo el entrenador de Inter Miami

"Para mí está casi confirmada esa situación. Es una posibilidad muy fuerte", expresó González al referirse a las negociaciones para organizar el amistoso entre el conjunto estadounidense y River Plate.

El entrenador también destacó el interés deportivo del posible enfrentamiento: "Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento".

De esta manera, dejó en claro que existe una intención concreta de avanzar con la organización del partido, aunque todavía deben resolverse aspectos necesarios para confirmar la fecha y las condiciones del encuentro.

Una presentación inédita de Messi en Argentina

Si finalmente se concreta, el amistoso podría representar un acontecimiento especial para Lionel Messi. Aunque disputó numerosos encuentros en territorio argentino con la Selección, nunca jugó en el país un partido representando a uno de sus clubes profesionales.

El rosarino desarrolló su carrera en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, por lo que una presentación con el equipo estadounidense en el Monumental marcaría una situación inédita dentro de su trayectoria.

Además, el encuentro permitiría un nuevo acercamiento entre Messi y el público argentino, que lo acompañó durante sus presentaciones con la Albiceleste y que podría volver a verlo en uno de los principales estadios del país.

Los antecedentes de Messi en el fútbol argentino

Si bien nunca disputó partidos oficiales de clubes en Argentina, el capitán campeón del mundo participó de encuentros especiales organizados para despedir a reconocidos futbolistas nacionales.

Entre esos antecedentes aparecen los homenajes a Juan Román Riquelme, realizados en La Bombonera, y a Maxi Rodríguez, desarrollados en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. En ambas ocasiones compartió la cancha con distintas figuras del fútbol.

Ahora, la posibilidad de enfrentar a River con Inter Miami abre una nueva expectativa. Por el momento, el amistoso continúa sujeto a negociaciones, pero las declaraciones del entrenador indican que las conversaciones avanzan hacia una posible confirmación.