El método para proteger los ahorros de la inflación que cada vez eligen más argentinos

El plazo fijo UVA para proteger los ahorros de la inflación ganó protagonismo durante 2026 y registró un fuerte crecimiento entre los inversores argentinos. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 2 de noviembre el stock de estos depósitos alcanzó los $2 billones, impulsado por la búsqueda de alternativas que permitan conservar el poder adquisitivo.

Las cifras oficiales muestran que las colocaciones ajustadas por UVA crecieron un 12,9% durante el último mes y acumularon una expansión del 632,9% desde comienzos del año. En comparación con el mismo período de 2025, el incremento llegó al 790,1%, reflejando un mayor interés por este instrumento financiero.

A diferencia de otras inversiones en pesos, el plazo fijo UVA tiene como principal característica que el capital depositado se actualiza de acuerdo con la evolución de los precios. Sin embargo, no ofrece una cobertura directa frente a las variaciones del dólar y presenta condiciones particulares que deben evaluarse antes de invertir.

Cómo funciona el plazo fijo UVA

Cuando una persona constituye un plazo fijo UVA, el dinero depositado se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo. Estas unidades tienen una cotización que se modifica diariamente de acuerdo con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

De esta manera, el capital se ajusta según la inflación durante el período de inversión. Al vencimiento, el banco devuelve el equivalente en pesos de las UVA acumuladas, junto con una tasa adicional si la entidad financiera la ofrece. Según el producto, ese interés complementario puede ubicarse entre el 0% y el 1%.

La principal ventaja consiste en que el dinero acompaña la evolución de los precios. En cambio, un plazo fijo tradicional establece una tasa de interés desde el inicio, que puede resultar insuficiente para compensar la inflación registrada durante el mismo período.

Cuánto tiempo debe permanecer depositado el dinero

Una de las condiciones más importantes del plazo fijo UVA es su duración. Generalmente, estas colocaciones requieren un plazo mínimo de 90 días, durante los cuales el ahorrista no puede disponer libremente del capital invertido.

Algunas entidades ofrecen modalidades precancelables, que permiten retirar los fondos antes del vencimiento bajo determinadas condiciones. Sin embargo, en esos casos se aplica una tasa diferente, generalmente inferior, y se pierde el beneficio del ajuste previsto para la colocación mantenida hasta su finalización.

Por este motivo, según indicó Infobae, los especialistas recomiendan considerar las necesidades de liquidez antes de elegir este instrumento. Quienes puedan necesitar el dinero para gastos inmediatos deben evaluar alternativas que permitan disponer de los fondos sin esperar tres meses.

El crecimiento frente al plazo fijo tradicional

Los registros del Banco Central muestran una diferencia considerable entre ambos instrumentos. Mientras los depósitos UVA/CER superaron los $2 billones a comienzos de noviembre, el stock de plazos fijos tradicionales alcanzó aproximadamente los $95 billones.

Aunque las colocaciones convencionales mantienen un volumen ampliamente superior, el crecimiento porcentual de los depósitos ajustados por inflación fue especialmente significativo durante 2026. La expansión refleja el interés de los ahorristas por proteger sus pesos frente al aumento de precios.

La diferencia fundamental radica en el rendimiento: el plazo fijo tradicional permite conocer anticipadamente los intereses nominales, mientras que el UVA depende de la evolución de la inflación. Por eso, la conveniencia de cada alternativa está relacionada con las expectativas económicas y el tiempo disponible para invertir.

Qué tener en cuenta antes de invertir

El plazo fijo UVA busca preservar el poder adquisitivo, pero no garantiza una rentabilidad superior a todas las demás inversiones. Tampoco asegura ganancias medidas en dólares, debido a que su actualización responde a la inflación y no al tipo de cambio.

Para comprender su funcionamiento, puede considerarse una inversión mantenida durante 90 días. Si los precios aumentan en ese período, el valor de las UVA también se incrementa, por lo que el ahorrista recibe una mayor cantidad de pesos al vencimiento.

En definitiva, el plazo fijo UVA constituye una alternativa para quienes desean mantener sus ahorros en moneda nacional y pueden inmovilizar el capital durante el plazo requerido. Antes de contratarlo, resulta importante comparar las condiciones de cada banco, la tasa adicional y las posibilidades de cancelación anticipada.