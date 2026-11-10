Estado del mercado inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos

La economía de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) y, en particular, el mercado inmobiliario de Dubái, continúan bajo la lupa tanto de inversores, como de desarrolladores y analistas internacionales.
Debido a los acontecimientos registrados este año en Medio Oriente, la economía de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) y, en particular, el mercado inmobiliario de Dubái, continúan bajo la lupa tanto de inversores, como de desarrolladores y analistas internacionales. Y es que, tras años de crecimiento exponencial sostenido y récords históricos de transacciones post-pandemia, el sector inmobiliario emiratí atraviesa una fase de ajuste y maduración. Ya que, lejos de sucumbir a la volatilidad de la región, el mercado muestra signos de estabilización, reconfigurando el perfil de las operaciones y moderando el ritmo de ventas sin perder su atractivo como refugio de capitales a nivel mundial.
Reajuste estratégico y madurez frente a la coyuntura regional
De hecho, el comportamiento del sector durante este 2026 refleja una transición desde el frenesí comprador hacia una dinámica de inversión más selectiva, técnica y analítica. Esto se debe a que los focos de tensión política y económica en la región han llevado a los compradores locales e internacionales a sopesar con mayor rigor aspectos clave como los plazos de entrega de las obras, las rentabilidades efectivas por alquiler y la solvencia de las empresas promotoras.
Sin embargo, Dubái ha reafirmado su estatus como enclave financiero seguro gracias a un marco regulatorio transparente, atractivos incentivos fiscales y políticas de visados de residencia de largo plazo. Solo que el mercado ya no absorbe cualquier oferta sin contemplaciones. Los desarrollos sobre plano (off-plan) experimentan una lógica moderación tras el alto volumen de lanzamientos del último bienio, mientras que las propiedades terminadas (reventa) ganan protagonismo entre quienes buscan retornos inmediatos y certidumbre física sobre el activo.
Números clave del tercer trimestre de 2026
Para entender la dimensión real de lo que está ocurriendo, resulta necesario revisar las estadísticas oficiales del sector. Según el más reciente informe de Costabai, la agencia inmobiliaria española de referencia en el emirato, el mercado residencial dubaití registró un total de 37.568 compraventas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, alcanzando un valor acumulado de 93.444 millones de AED (dírhams de los Emiratos Árabes Unidos).
Estas cifras suponen una contracción del 2 % en el volumen total de operaciones respecto al segundo trimestre de 2026 y un descenso del 36 % si se compara con el mismo periodo de 2025, un ejercicio marcado por picos históricos atípicos. Ahora bien, es importante puntualizar que la metodología empleada en este estudio analiza de forma directa datos de DLD (Dubai Land Department), tomando como referencia la mediana de los precios reales pactados para evitar distorsiones causadas por ventas puntuales de bienes de lujo.
Partiendo de allí, el desglose detallado por tipología de activo durante el tercer trimestre de 2026 queda configurado de la siguiente manera:
- Vivienda sobre plano (off-plan): se registraron 23.896 operaciones por un valor total de 39.130 millones de AED.
- Vivienda construida (reventa): alcanzó las 8.660 operaciones por un monto de 18.607 millones de AED.
- Inmuebles comerciales: se contabilizaron 2.297 transacciones con un valor sumado de 18.280 millones de AED.
El comportamiento de la vivienda off-plan frente a la propiedad terminada
Uno de los datos más reveladores del panorama inmobiliario actual emiratí es la divergencia entre el comportamiento de los proyectos en plano y las viviendas ya construidas. Puesto que, la caída en el volumen general de operaciones del trimestre se concentró casi por completo en el segmento off-plan, cuyas ventas retrocedieron un 9 % frente al trimestre anterior y un 38 % en términos interanuales. Pero, a pesar de este retroceso, la compraventa sobre plano mantiene la hegemonía del mercado, representando el 73 % del total de viviendas vendidas y el 68 % del valor acumulado de las transacciones.
Por el contrario, la vivienda construida o lista para habitar experimentó un repunte del 17 % en el volumen de operaciones respecto al trimestre anterior, aunque se sitúa un 29 % por debajo de los registros de 2025. Este significativo aumento en la demanda de propiedades terminadas muestra un cambio en la psicología del inversor: en momentos de reajuste internacional, la posibilidad de disponer del inmueble de inmediato para su uso propio o para la generación de ingresos por arrendamiento prima sobre la expectativa de revalorización a largo plazo que ofrecen los proyectos en construcción.
El rol del asesoramiento especializado y la seguridad jurídica
Pero para el inversor hispanohablante que contempla diversificar su patrimonio en el exterior, operar en un mercado como el dubaití exige contar con acompañamiento técnico y legalizado como el que ofrecen diversas agencias inmobiliarias afincadas allí y que prestan servicios integrales en español e inglés.
En el caso de Costabai, por ejemplo, la propuesta abarca desde el análisis del perfil de inversión y la selección de los proyectos ajustados a cada objetivo patrimonial, hasta el asesoramiento continuo de la mano de los promotores más reputados del emirato, quienes informan de cada novedad y oportunidad del mercado. Además, al estar plenamente integrados con el despacho legal LorcaBase, garantizan cobertura fiscal y jurídica durante todas las fases del proceso, pudiendo tramitar además la Golden Visa para aquellos compradores que cumplen con las condiciones establecidas.
Perspectivas y datos finales para el inversor
Como se verá, el mercado inmobiliario local se encamina hacia el cierre de 2026 bajo un patrón de estabilización saludable y predecible, pues, lejos de interpretarse como una señal de alarma, la moderación en los volúmenes de venta sugiere que el sector está absorbiendo el fuerte crecimiento de los años precedentes y consolidando precios más realistas y sostenibles.
Esto, para los inversores internacionales, en especial para los latinoamericanos, ofrece atractivas oportunidades tanto en activos listos con rentabilidades por alquiler sólidas, como en proyectos off-plan respaldados por promotores que ofrecen planes de pago estructurados. Porque con una economía diversificada, estabilidad institucional, seguridad jurídica y una infraestructura de clase mundial, la propiedad raíz en Emiratos se mantiene como un pilar fundamental para la preservación y crecimiento del capital a escala global.