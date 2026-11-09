Jubilados: descuentos de hasta el 35% en supermercados durante noviembre

Los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados durante noviembre de 2026 permiten acceder a rebajas en alimentos, productos de limpieza, perfumería y otros artículos de primera necesidad. Las promociones están destinadas a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y combinan acuerdos comerciales de ANSES con beneficios adicionales de distintas entidades bancarias.

Las rebajas generales parten del 10% y pueden alcanzar el 20% en determinadas categorías. Además, algunos bancos ofrecen reintegros de hasta el 35%, con topes mensuales de devolución de $40.000, dependiendo de las condiciones de cada promoción.

Para acceder a los beneficios de ANSES no es necesario realizar una inscripción previa. En general, alcanza con utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales. Sin embargo, los porcentajes, topes y medios de pago habilitados varían según el comercio y la entidad financiera.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en noviembre

El programa Beneficios ANSES contempla promociones en distintas cadenas de supermercados con presencia en el país. Entre ellas se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Chango Más y Día.

En Disco, Jumbo y Vea, los jubilados pueden acceder a un descuento general del 10% sobre sus compras. La rebaja aumenta al 20% para productos de perfumería y limpieza, sin un tope de reintegro informado.

Por su parte, Coto y La Anónima ofrecen descuentos generales del 10% sin límite de devolución, mientras que Josimar aplica una rebaja del 15%, también sin tope, de acuerdo con las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Descuentos en Carrefour, Chango Más y Día

Otras cadenas establecen límites específicos para los reintegros. En Carrefour, el descuento alcanza el 10%, con un tope máximo de $35.000.

Chango Más también ofrece una rebaja del 10%, aunque establece un límite de devolución de $15.000. En tanto, Día dispone de un descuento del mismo porcentaje, con un máximo de $2.000 por transacción.

Estas diferencias resultan importantes al momento de planificar las compras, ya que un porcentaje de descuento elevado no siempre representa un mayor ahorro si existe un límite de devolución. Además, cada supermercado puede establecer exclusiones sobre determinados productos o modalidades de compra.

Banco Patagonia: reintegros de hasta el 35%

Entre las promociones bancarias, Banco Patagonia ofrece a jubilados y pensionados descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual acumulado de reintegro de $40.000.

El porcentaje aplicable depende del día de compra, el establecimiento y el medio de pago utilizado. Por ese motivo, los beneficiarios deben consultar las condiciones vigentes antes de realizar la operación.

La promoción está dirigida a clientes que cobran sus haberes previsionales a través de la entidad y permite complementar los beneficios comerciales disponibles en determinados establecimientos, siempre que las condiciones permitan su acumulación.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante Banco Supervielle pueden acceder a un 20% de descuento los martes en las cadenas Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

La promoción establece diferentes límites de devolución según el medio de pago. Para las operaciones realizadas con tarjeta de débito, el tope alcanza los $25.000, mientras que los pagos mediante código QR tienen un límite de $15.000.

De esta manera, el canal elegido para abonar las compras puede modificar el monto máximo del reintegro. La promoción se encuentra sujeta a los establecimientos y condiciones definidos por el banco.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés

Banco Galicia ofrece a sus clientes jubilados y pensionados descuentos de hasta el 25% en supermercados, con un tope mensual de reintegro de $20.000.

La entidad también contempla la posibilidad de financiar determinadas compras en tres cuotas sin interés, según el comercio y el instrumento de pago utilizado.

Este beneficio permite combinar descuentos con alternativas de financiación, aunque las condiciones pueden variar según los productos y establecimientos adheridos.

Banco Nación: 5% de ahorro adicional

El Banco Nación incorpora un 5% de ahorro adicional sobre las promociones disponibles en comercios adheridos, con un límite semanal de devolución de $5.000.

El beneficio establece un máximo mensual de $20.000 en reintegros y puede utilizarse mediante tarjetas de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO, según las condiciones de la promoción.

Los clientes deben verificar previamente los comercios participantes y comprobar que el medio de pago elegido se encuentre habilitado.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para aprovechar los beneficios, los jubilados y pensionados deben utilizar, en general, la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben sus haberes. No se requiere completar formularios ni realizar trámites adicionales ante ANSES.

En el caso de las promociones bancarias, algunas entidades permiten pagar mediante aplicaciones móviles o billeteras digitales. Sin embargo, es importante comprobar si el beneficio exige utilizar una tarjeta específica, abonar con código QR o efectuar la compra en determinados días.

También resulta fundamental revisar los topes de reintegro, las exclusiones de productos y la posibilidad de acumular promociones, ya que no todos los descuentos pueden aplicarse simultáneamente.

Cuándo se acreditan los reintegros

La modalidad de devolución depende del supermercado y del banco. Algunas promociones aplican el descuento directamente en la caja, mientras que otras requieren esperar la acreditación del reintegro en la cuenta bancaria.

Los plazos pueden variar según la entidad financiera. Por eso, se recomienda conservar los comprobantes de compra y controlar los movimientos de la cuenta para verificar que se haya realizado la devolución correspondiente.

Antes de comprar, los beneficiarios pueden consultar las condiciones comerciales y comparar los descuentos disponibles para determinar qué alternativa ofrece el mayor ahorro durante noviembre.