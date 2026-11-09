Vacaciones en Punta del Este 2027: cuánto cuesta alquilar y qué precios se consiguen en enero y febrero

Los alquileres en Punta del Este para el verano 2027 registraron una fuerte demanda, impulsada principalmente por turistas argentinos. A menos de 45 días del comienzo de la temporada, el 80% de las propiedades ubicadas frente al mar en La Mansa, La Brava y José Ignacio ya estaban reservadas para enero, pese a las previsiones de mayor inestabilidad meteorológica asociadas al fenómeno de El Niño.

Según explicó Javier Sena, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, el 60% de los contratos correspondió a turistas argentinos, mientras que los uruguayos representaron aproximadamente el 30%. El resto de las operaciones estuvo distribuido entre visitantes brasileños, paraguayos y chilenos.

Los valores variaron considerablemente según la ubicación, el tamaño y los servicios de cada propiedad. En los edificios de mayor categoría, los alquileres alcanzaron los US$30.000 por quincena, mientras que otros balnearios de la costa uruguaya ofrecieron departamentos desde US$120 por noche durante la segunda mitad de enero.

Cuánto cuesta alquilar un departamento de lujo en Punta del Este

Las torres premium concentraron buena parte de la demanda, especialmente aquellas que ofrecieron servicios similares a los de un hotel, como limpieza, restaurantes, piscinas climatizadas, gimnasios, espacios recreativos, saunas y atención personalizada.

Alejandra Covello, directora de Covello International, identificó entre los edificios más solicitados de La Mansa a Fendi Château, Aquarela, Veramansa, Ballena Mansa y Venetian. En La Brava mencionó Trump Tower, Le Parc, Look Brava y Surfside.

En estos complejos, un departamento de dos dormitorios y dependencia de servicio costó alrededor de US$15.000 durante la primera quincena de enero, considerada desde el 26 de diciembre, y US$10.000 durante la segunda. Para unidades de tres o cuatro dormitorios, los valores llegaron a US$30.000 en la primera quincena y US$18.000 en la segunda, mientras que el alquiler mensual pudo ubicarse cerca de US$35.000.

La especialista aclaró que las casas y departamentos situados en segunda línea o más alejados de la costa podían ofrecer precios hasta un 50% inferiores a los de las propiedades frente al mar.

Los precios de alquiler por noche en Uruguay para enero de 2027

Un relevamiento de InfoCasas, difundido por Ámbito, permitió comparar los valores promedio de departamentos de uno y dos dormitorios en distintos balnearios uruguayos.

Primera quincena de enero:

Punta Ballena: US$290 por noche para un dormitorio y US$560 para dos dormitorios.

Punta del Este: US$250 para un dormitorio y US$520 para dos dormitorios.

Piriápolis: US$185 para un dormitorio y US$190 para dos dormitorios.

Punta del Diablo: US$180 para un dormitorio y US$185 para dos dormitorios.

La Paloma: US$170 por noche tanto para uno como para dos dormitorios.

Atlántida: US$150 para un dormitorio y US$160 para dos dormitorios.

Segunda quincena de enero:

Punta Ballena: US$250 por noche para un dormitorio y US$400 para dos dormitorios.

Punta del Este: US$220 para un dormitorio y US$380 para dos dormitorios.

Piriápolis: US$150 para un dormitorio y US$160 para dos dormitorios.

Punta del Diablo: US$145 para un dormitorio y US$160 para dos dormitorios.

La Paloma: US$140 por noche tanto para uno como para dos dormitorios.

Atlántida: US$120 para un dormitorio y US$140 para dos dormitorios.

Mariana Flores, coordinadora de la plataforma Casas en el Este, explicó que la cercanía a la playa fue determinante para establecer los valores. Según indicó, una propiedad frente al mar podía costar entre un 50% y un 100% más que otra situada a unos 300 metros de la costa.

En Manantiales, por ejemplo, un departamento de dos dormitorios presentó valores de entre US$10.000 y US$16.000 por temporada, dependiendo de su ubicación y características.

Las reservas aumentaron y los argentinos lideraron la demanda

Además de las zonas tradicionales, otras localidades registraron un crecimiento en las consultas. Según InfoCasas, las búsquedas aumentaron un 12% en la Península, un 7% en La Barra y un 6% en La Paloma.

Piriápolis y Punta del Diablo también despertaron interés entre los turistas argentinos que buscaron alternativas para sus vacaciones.

En cuanto a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las propiedades de mayor tamaño, especialmente las casas con piscina y los departamentos frente al mar, fueron las primeras en reservarse. Para esas fechas, los alquileres podían costar hasta un 30% más que durante otros períodos de la temporada.

Respecto de la evolución de los precios, Sena explicó que el sector había solicitado mantener los valores del verano anterior para conservar la competitividad. Sin embargo, Covello señaló que se registraron aumentos de hasta el 25%, con un promedio cercano al 12%, principalmente en propiedades de mayor categoría.

Febrero ofreció descuentos de hasta el 65% en los alquileres

Para quienes tuvieron flexibilidad en las fechas, febrero apareció como una alternativa más económica. El relevamiento de InfoCasas mostró que los valores de la segunda quincena de enero ya presentaron reducciones de entre el 25% y el 45%, dependiendo de la ubicación y el tipo de alojamiento.

Al comparar la primera quincena de enero con la segunda de febrero, se observaron las siguientes diferencias:

Departamento de un dormitorio en Punta del Este: 30% menos.

Departamento de dos dormitorios en Punta del Este: 45% menos.

Casa de tres dormitorios en Punta del Este: 45% menos.

Casa de tres dormitorios en José Ignacio: 60% menos.

Casa de tres dormitorios en La Barra: 65% menos.

Casa de tres dormitorios en Manantiales: 65% menos.

Flores explicó que durante enero los valores publicados generalmente se mantenían sin modificaciones, debido a la elevada demanda. En cambio, durante febrero y marzo surgían mayores posibilidades de negociación, especialmente en propiedades de categoría media y casas grandes.

Los operadores inmobiliarios señalaron que las reservas para febrero todavía no estaban completamente definidas y que muchas operaciones solían concretarse cerca de mediados de diciembre.

El fenómeno de El Niño no frenó las reservas

Pese a las previsiones meteorológicas vinculadas con El Niño, los operadores aseguraron que el interés turístico por Punta del Este se mantuvo elevado.

Sena consideró que las playas, la naturaleza, la gastronomía y las actividades culturales continuaron siendo factores decisivos para los visitantes.

"El Niño no hizo efecto en las reservas", afirmó el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, al destacar que la demanda para las Fiestas y enero se mantuvo firme.