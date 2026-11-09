Una multitud espera por la primera misa del Papa León XIV en Argentina

Miles de fieles llegan a Palermo para participar de la primera misa del Papa León XIV. Soledad Pastorutti acompañó con su música la histórica jornada.
Miles de fieles se congregan en el barrio porteño de Palermo para participar de la primera misa del Papa León XIV en Argentina, prevista para las 11.30 en el Monumento a los Españoles. La jornada está marcada por una multitudinaria vigilia, expresiones de fe y la participación de artistas nacionales, entre ellos Soledad Pastorutti, convocada para acompañar musicalmente el histórico encuentro.
Desde la madrugada, familias, jóvenes y adultos mayores llegaron desde distintas provincias para conseguir una ubicación cercana al recorrido del papamóvil. Algunos peregrinos permanecieron durante toda la noche sobre la avenida Del Libertador, donde compartieron mates, canciones religiosas y momentos de oración.
La celebración representará el primer encuentro masivo del Pontífice con los fieles argentinos durante su visita pastoral. El escenario fue instalado en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, el mismo lugar donde Juan Pablo II encabezó una celebración durante su visita al país en 1982.
Miles de peregrinos pasaron la noche esperando al Papa
La llegada de los fieles comenzó durante el domingo y se intensificó con el transcurso de la madrugada. Desde la medianoche quedaron habilitados los accesos al predio, mientras los organizadores desplegaron un operativo para ordenar el ingreso de los asistentes.
Entre las imágenes de la jornada se destacaron las familias que descansaron sobre mantas, los grupos parroquiales que entonaron canciones y los peregrinos que llegaron con banderas argentinas y del Vaticano.
"Venimos de La Plata con toda la familia. Es movilizador e histórico", expresó uno de los asistentes, según publicó El Tribuno. Otros participantes manifestaron su emoción por presenciar una celebración papal en el país después de varias décadas.
El recorrido del Papa y las actividades previstas
Antes de la misa, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde se encontraría con residentes, trabajadores y autoridades.
Posteriormente, el Pontífice recorrerá en el papamóvil un tramo de la avenida Del Libertador hasta llegar al altar instalado frente al Monumento a los Españoles. La celebración religiosa estaba prevista para las 11.30, con un mensaje especialmente dedicado a las familias.
Para la ceremonia se prepararon más de 2.000 copones y 500.000 hostias consagradas. También se dispusieron sectores especiales para autoridades nacionales, representantes de la Ciudad de Buenos Aires y personas con discapacidad.
Durante la tarde, el Papa continuará su agenda con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.
La visita pastoral continuará el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, donde León XIV tiene previsto celebrar otra misa antes de despedirse de Argentina.