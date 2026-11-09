Argentina incorporará helicópteros Black Hawk para el Ejército

El Ministerio de Defensa concretó la incorporación de cuatro UH-60L Black Hawk, que conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el Ejército.
En el marco del plan integral de reequipamiento y modernización impulsado por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa concretó un nuevo hito a partir de la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la incorporación de cuatro helicópteros medianos UH-60 Black Hawk, destinados al Ejército Argentino.
El acuerdo se selló en el Salón Islas Malvinas del Edificio Libertador, y fue rubricado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich y el Director de Aviación de Ejército, Coronel Mayor Sergio Esteban Di Clemente.
La presente oferta de adquisición se estructuró de manera procesual, apuntando a la eficiencia y optimización de recursos, mediante el sistema Foreign Military Sales (FMS), y puntualmente del programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST). Comisiones argentinas en los Estados Unidos vienen trabajando rigurosamente en los aspectos técnicos, logrando reducir el costo de las primeras cuatro aeronaves a cerca de USD 28 millones, incluyendo repuestos e insumos.
La incorporación de los helicópteros Black Hawk es una muestra más del desarrollo de una gestión orientada a la optimización de los recursos, en relación con las necesidades y posibilidades de la Defensa, a través de un trabajo de análisis que incluyó acciones previas a la firma del acuerdo, iniciando la formación de los cuadros técnicos y tripulaciones a través de delegaciones que viajaron a Colombia, para compartir conocimiento y experiencias con uno de los operadores regionales de mayor experiencia en la utilización de los Black Hawk.
Un proceso integral de reequipamiento y modernización de la Defensa
Partiendo de una situación diagnóstica de numerosas variables -internas de las Fuerzas, y externas a nivel nacional e internacional- se determinaron primeras definiciones que tuvieron que ver con los efectos operacionales requeridos y la evaluación para transformar los recursos disponibles en capacidades concretas, pero haciendo especial hincapié en la sostenibilidad y evolución de las mismas a través del tiempo. En este sentido es importante destacar que la génesis del proceso tuvo inicio a partir de una necesidad que el ministro Presti ya venía observando y analizando, cuando ocupó la jefatura de la IV Brigada Aerotransportada, con asiento en Córdoba, en 2023; y la del Estado Mayor General del Ejército en 2024.
Los Black Hawk en detalle
Los nuevos helicópteros UH-60L permitirán ampliar la capacidad de movilidad táctica y operacional de las Fuerzas Armadas, con mayor autonomía para realizar despliegues rápidos en distintos puntos del territorio argentino. Las aeronaves podrán alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora, dependiendo de la carga transportada y las condiciones de vuelo, y trasladar hasta 11 efectivos completamente equipados. El primero de los cuatro helicópteros previstos llegará antes de fin de año, como parte de una incorporación inicial que podrá ampliarse en el futuro.
Las unidades estarán equipadas con dos motores T700-GE-701D, aviónica digital, navegador Garmin GTN 750, sistemas de referencia de actitud y rumbo (AHRS) y comunicaciones multibanda HF, VHF y UHF. Esta tecnología permitirá mejorar la seguridad, la redundancia de los sistemas, el alcance y la interoperabilidad durante operaciones en escenarios exigentes.
En cuanto a sus capacidades operativas, los helicópteros contarán con el sistema FRIES para la inserción y extracción rápida de personal, gancho para transportar cargas externas y equipamiento para realizar misiones de búsqueda y rescate. Además, estarán preparados para utilizar el sistema Bambi Bucket, destinado al transporte y lanzamiento de agua durante el combate de incendios forestales.