El Papa León XV visita el Cottolengo Don Orione: seguí la actividad en vivo

En el marco de la visita al país, el Papa León XIV inició este lunes su agenda con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Allí, se reunirá con trabajadores y las personas asistidas por la institución que alberga a unas 400 personas con discapacidad.

La institución, fundada en 1935, alberga a más de 400 personas con distintas discapacidades y se prepara para recibir al pontífice con testimonios de residentes y un recorrido por sus instalaciones.

El establecimiento, ubicado a unos 30 kilómetros de Buenos Aires, ocupa aproximadamente 50 hectáreas y funciona como una pequeña comunidad dedicada al cuidado y acompañamiento de personas que necesitan asistencia permanente. Cuenta con 14 hogares, establecimientos educativos, espacios deportivos y servicios especializados.

León XIV llegó este domingo a la Argentina y en su primer discurso ante el Presidente, funcionarios, gobernadores y representantes de la sociedad civil, el Pontífice evocó el legado de Francisco y llamó a fortalecer la convivencia democrática, el diálogo y la búsqueda de consensos. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra y en la búsqueda paciente de acuerdos”, sostuvo. También dejó un mensaje sobre la situación económica y social: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Además, destacó la identidad cultural argentina, con referencias al Martín Fierro, Borges, el tango y el mate.

El Papa comenzó las actividades del lunes con la visita al Cottolengo

Cómo sigue la agenda del Papa

Tras la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, a las 11:30, encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La jornada incluirá reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas, una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

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