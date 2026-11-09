Detuvieron a dos jóvenes con 10 celulares robados en un boliche de Paraná

Dos hombres de 19 y 27 años, oriundos de San Luis, fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Paraná tras una investigación por el robo de celulares en un boliche. La Policía secuestró 10 teléfonos de distintas marcas y ambos quedaron alojados en Alcaidía.
Dos jóvenes de 19 y 27 años fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Paraná tras ser vinculados con la sustracción de teléfonos celulares en un boliche bailable de la ciudad. Ambos son oriundos de la provincia de San Luis y tenían en su poder 10 dispositivos móviles de distintas marcas, que fueron secuestrados por la Policía de Entre Ríos.
El procedimiento se concretó durante la noche, luego de una investigación iniciada por personal de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal. Las actuaciones estuvieron relacionadas con la desaparición de varios teléfonos durante la madrugada del domingo en un local nocturno de la capital entrerriana.
A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron localizar en la terminal de ómnibus a dos hombres sospechados de estar vinculados con los hechos. Tras identificarlos, encontraron entre sus pertenencias 10 teléfonos celulares de las marcas iPhone, Samsung, LG, Motorola y TCL.
Secuestraron los celulares y detuvieron a los sospechosos
La Policía informó que los dos jóvenes, de 19 y 27 años, fueron identificados como residentes de la provincia de San Luis. El hallazgo de los dispositivos motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno.
Por disposición de la Fiscalía, se procedió al secuestro de los 10 teléfonos celulares y a la detención de ambos sospechosos, quienes fueron trasladados y alojados en Alcaidía.
Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por receptación sospechosa, mientras continuaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la procedencia de los dispositivos.