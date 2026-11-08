Hubo un principio de incendio en un local de comidas de la costanera y evacuaron el lugar

El incendio ocurrió en un local de la costanera

Un principio de incendio se registró este domingo al mediodía en un local de comidas ubicado en la costanera de Paraná. El episodio motivó la evacuación preventiva del establecimiento y la intervención de distintos servicios de emergencia, publicó Reporte 100.7.

Tras el alerta, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Primera, quienes trabajaron para controlar la situación.

El operativo permitió atender la emergencia y evitar que el episodio pasara a mayores. Por el momento, no se informaron detalles sobre el origen del fuego ni se reportaron personas afectadas.