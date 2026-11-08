La Paz: preparaba una lancha para ir a pescar, lo atropelló un auto y sufrió graves lesiones

Atropellaron a un hombre en La Paz y sufrió graves fracturas.

Un hombre fue atropellado en La Paz mientras preparaba una lancha para ir a pescar junto a su hermano y sufrió lesiones de gravedad. El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 7:30, en la intersección de avenida Córdoba y calle Fermín Spiro, donde intervino personal de Comisaría Primera.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, la víctima, de 58 años, se encontraba acomodando una embarcación junto a su hermano cuando fue embestida por un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba por el sector. Tras el impacto, el vehículo se retiró del lugar.

Como consecuencia del siniestro, el hombre sufrió lesiones graves y fue trasladado inicialmente al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde recibió asistencia médica. Posteriormente, debido a la gravedad de su cuadro, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad.

La conductora fue localizada a dos cuadras

Luego de tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos policiales realizaron averiguaciones para establecer las circunstancias del accidente e identificar al vehículo involucrado. El operativo permitió localizar el Chevrolet Corsa a dos cuadras del lugar del impacto.

El automóvil era conducido por una mujer de 26 años, quien fue identificada por disposición de la Fiscalía interviniente. Después de cumplimentar los trámites correspondientes, recuperó su libertad de acción, aunque quedó supeditada a la investigación judicial.

Asimismo, las autoridades ordenaron el secuestro del Chevrolet Corsa para continuar con las actuaciones relacionadas con el siniestro vial y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El hombre fue derivado al Hospital San Martín

Respecto del estado de salud de la víctima, fuentes policiales confirmaron que fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece bajo atención médica.

El hombre presenta politraumatismos y fracturas, mientras se aguardan los resultados de estudios complementarios para determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente.

En el procedimiento intervinieron efectivos de Comisaría Primera, personal de la División Policía Científica y la Unidad Fiscal de La Paz, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.