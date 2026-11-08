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Policiales Siniestro vial durante la madrugada del domingo

Choque múltiple sobre Ruta 12 en Paraná dejó dos conductores heridos

Un choque múltiple ocurrió este domingo, alrededor de las 5:15, en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Mihura, en Paraná. Cuatro vehículos estuvieron involucrados, una camioneta volcó y dos conductores fueron hospitalizados con lesiones que serían leves.

8 de Noviembre de 2026
Choque múltiple en Ruta Nacional 12
Choque múltiple en Ruta Nacional 12 Foto: Policía de Entre Ríos

Un choque múltiple ocurrió este domingo, alrededor de las 5:15, en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Mihura, en Paraná. Cuatro vehículos estuvieron involucrados, una camioneta volcó y dos conductores fueron hospitalizados con lesiones que serían leves.

Un choque múltiple en Ruta Nacional 12, a la altura de la intersección con calle Mihura, en Paraná, dejó dos conductores heridos durante la madrugada de este domingo. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:15 e involucró a cuatro vehículos, entre ellos una Mercedes Benz Sprinter que terminó volcada sobre la banquina.

 

Según la información policial, por causas que se investigan, un Fiat Idea chocó desde atrás a un Peugeot y posteriormente se cruzó de carril, donde impactó de frente contra una Mercedes Benz Sprinter. Como consecuencia de la colisión, el utilitario volcó sobre la banquina. Luego, un Peugeot 3008 chocó contra el automóvil que había quedado sobre la calzada.

A raíz del accidente, dos conductores fueron trasladados en ambulancia para recibir atención médica en el Hospital San Martín. De acuerdo con los primeros informes, las lesiones serían de carácter leve, aunque se aguardaban las evaluaciones correspondientes.

Investigan las causas del choque múltiple

 

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se dio participación a personal de Policía Científica, que realizó las pericias para determinar cómo se produjo la secuencia de colisiones.

Asimismo, la Justicia ordenó el secuestro del Fiat Idea y la extracción de muestras de sangre y orina a su conductor, quien quedó supeditado a la causa mientras continúa la investigación.

 

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