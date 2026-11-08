Colapinto explicó los problemas de Alpine y pidió “dar un salto grande” en Brasil

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia de Interlagos, pero avanzó dos posiciones por las sanciones a otros pilotos. El argentino reconoció que su Alpine tuvo problemas de adherencia y anticipó que buscarán mejorar para la carrera de este domingo.
Franco Colapinto largará desde el 15° puesto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, después de una clasificación complicada por la lluvia en el circuito de Interlagos. El piloto argentino había finalizado 17° en la Q1, pero avanzó dos posiciones debido a las penalizaciones aplicadas a otros competidores. Tras la sesión, reconoció que su Alpine presentó importantes problemas de adherencia y aseguró que el equipo deberá encontrar soluciones para mejorar su rendimiento en la carrera de este domingo.
La clasificación estuvo marcada por las precipitaciones, las banderas rojas y una interrupción de aproximadamente una hora y media. En esas condiciones, Colapinto no consiguió el ritmo necesario para superar el primer corte y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 18° y partirá desde la 16ª posición. La pole position quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, con un registro de 1:27.470.
Después de la actividad, el argentino explicó que las dificultades de su monoplaza se concentraron especialmente en el segundo sector del trazado brasileño, donde perdió tiempo por la falta de agarre en ambos ejes. “En el sector dos el auto creo que perdía mucho tiempo. Iba muy de cola y, saliendo de las curvas, iba muy de trompa. En mitad de curva nos faltaba mucho grip adelante y el auto no rotaba”, señaló en declaraciones a Cadena 3.
Colapinto explicó los problemas que tuvo Alpine bajo la lluvia
El piloto sostuvo que el comportamiento del vehículo le impidió aprovechar las condiciones cambiantes de la pista, que podían representar una oportunidad para mejorar su posición de largada. La falta de adherencia afectó tanto el ingreso como la salida de las curvas, mientras que el equipo no logró encontrar una configuración que le permitiera recuperar competitividad.
“Hay que entender un poco la razón y cómo mejorarlo para mañana, para estar más competitivos con las intermedias”, explicó Colapinto, quien anticipó que los ingenieros analizarían la información obtenida durante la clasificación para determinar las causas del bajo rendimiento.
Luego de quedar afuera en Q1, Franco Colapinto habló sobre lo que fue la clasificación. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/ew0wbc7xGS— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026
En diálogo con ESPN, el argentino profundizó su evaluación y admitió que el resultado estuvo por debajo de las expectativas. “Una lástima porque era una oportunidad. Creo que hay que entender un poco la razón de lo que pasó para que no funcionara nada muy bien. Faltó mucho ritmo, mucha performance”, expresó.
Las sanciones que le permitieron avanzar dos posiciones
Aunque Colapinto terminó 17° en la clasificación, las penalizaciones impuestas a otros pilotos modificaron el orden de largada. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez recibieron sanciones por modificaciones en componentes de sus monoplazas, mientras que Charles Leclerc y George Russell también fueron penalizados.
Leclerc deberá retroceder diez lugares y comenzará desde la 14ª posición, mientras que Russell, quien había conseguido el segundo mejor tiempo, partirá séptimo. Las modificaciones en la grilla favorecieron a los dos pilotos de Alpine: Colapinto avanzó al 15° puesto y Gasly quedó 16°.
La clasificación había comenzado con neumáticos para lluvia extrema, después de una prolongada interrupción provocada por las condiciones del circuito. A medida que los autos desplazaron el agua acumulada sobre el asfalto, los registros mejoraron, pero Colapinto no consiguió una vuelta suficientemente rápida para ingresar a la Q2.
Norris consiguió la pole position en Interlagos
La última tanda de clasificación se desarrolló bajo la amenaza de una nueva tormenta, por lo que los pilotos salieron rápidamente a establecer sus tiempos. Lando Norris aprovechó las condiciones iniciales y marcó 1:27.470, registro que le permitió asegurarse el primer lugar de la grilla.
Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, consiguió el segundo mejor tiempo, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, terminó tercero. Nico Hülkenberg, de Audi, se ubicó cuarto en la clasificación, aunque las sanciones posteriores modificaron algunas posiciones de largada.
La sesión también tuvo momentos de tensión por el accidente del brasileño Rafael Câmara durante la Q2, que obligó a detener nuevamente la actividad con bandera roja. Lewis Hamilton y Oscar Piastri quedaron eliminados en esa instancia.
Qué dijo Colapinto sobre sus expectativas para la carrera
De cara a la competencia principal, Colapinto reconoció que será necesario mejorar considerablemente el comportamiento del Alpine, especialmente si vuelven a registrarse precipitaciones. El argentino consideró que los neumáticos intermedios podrían ofrecer una respuesta diferente, aunque aclaró que todavía deberán comprender cómo se adapta el vehículo a ese compuesto.
“Las intermedias son muy distintas y se sobrecalientan también de una forma diferente. Hay que entender un poco qué pasa con esa goma. Lamentablemente no pudimos girar hoy con las Inters, pero esperemos dar un salto grande”, manifestó.
NO FUE LLUVIA BENDITA PARA ALPINE: Colapinto (17) y Gasly (18) no pasaron la Q1 en Brasil tras una larga espera... Checo Pérez, Stroll, Bottas y Bortoleto, también afuera. 📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0wdl9HNhwh— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
Consultado sobre sus posibilidades de avanzar durante la carrera, mantuvo una postura cautelosa. “Expectativas siempre, pero va a estar difícil. Hay que entender qué pasó hoy primero. No teníamos grip, no había agarre y hay que intentar dar un salto grande”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que el problema no estuvo limitado a un sector específico del monoplaza. “Hoy la performance no estuvo en el auto, teníamos muy poco grip adelante y atrás. Ojalá podamos entender las razones y dar un salto”, concluyó.
A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Brasil
El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 14 de Argentina, en el circuito de Interlagos. La competencia está programada a 71 vueltas y podría desarrollarse nuevamente bajo condiciones de lluvia, un factor que agrega incertidumbre a la estrategia de los equipos.
Colapinto partirá desde el 15° lugar, inmediatamente por delante de su compañero Pierre Gasly, y buscará recuperar posiciones después de una clasificación en la que Alpine mostró dificultades para encontrar adherencia. El argentino deberá aprovechar las oportunidades que se presenten durante la carrera para intentar mejorar el resultado del equipo.