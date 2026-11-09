Juicio a Pavón: este martes declara el padre de Micaela García y el miércoles serán los alegatos

El segundo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, ingresará esta semana en su etapa final en los Tribunales de Gualeguay. Este martes 10 está prevista la declaración de José Luis “Yuyo” García, padre de la joven, mientras que el miércoles 11 se desarrollarán los alegatos de las partes.

El proceso judicial comenzó el 29 de octubre y contó con la declaración de más de 30 testigos, entre peritos, investigadores, vecinos y personas vinculadas con los involucrados en el crimen. Las audiencias permitieron incorporar testimonios y elementos probatorios que serán evaluados por el tribunal.

La querella, que representa a la familia de Micaela, buscará demostrar que Sebastián Wagner no actuó solo en el femicidio y que Pavón también tuvo participación como coautor del hecho ocurrido en 2017.

Por qué Néstor Pavón enfrenta un segundo juicio

Néstor Pavón ya había sido sometido a un proceso judicial por su presunta participación en el crimen. En 2017 fue condenado por encubrimiento, mientras que Sebastián Wagner recibió una pena de prisión perpetua como autor material del femicidio.

Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia contra Pavón al considerar que existió una valoración arbitraria de las pruebas. En consecuencia, ordenó la realización de un nuevo juicio.

La decisión abrió la posibilidad de analizar nuevamente la responsabilidad penal del acusado, esta vez bajo la imputación de coautoría del femicidio. Pavón todavía no recibió una sentencia por esa acusación, que constituye el eje del actual debate.

La familia de Micaela espera una definición judicial

Los abogados de la querella destacaron la importancia de las últimas audiencias y remarcaron que la familia mantiene su pedido de esclarecimiento del crimen.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio”, expresaron los representantes legales.

Además, manifestaron su expectativa respecto de la valoración de las pruebas incorporadas durante el debate.

“Confiamos en que el tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, señalaron los abogados.

El femicidio que dio origen a la Ley Micaela

Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017. Era estudiante del profesorado de Educación Física y participaba activamente en organizaciones sociales y en el movimiento Ni Una Menos.

Su femicidio generó una profunda conmoción social y dio impulso a la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado nacional.

La normativa fue concebida como una herramienta para prevenir situaciones de violencia de género y promover una mayor formación de los funcionarios y agentes públicos.

A casi una década del crimen, la familia continúa reclamando que se determinen todas las responsabilidades penales vinculadas con el femicidio.

Convocan a acompañar las jornadas finales del juicio

La familia de Micaela y las organizaciones que acompañan su pedido de justicia convocaron a la comunidad a participar de las jornadas finales del debate.

Las actividades están previstas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, desde las 9, frente a los Tribunales de Gualeguay, ubicados en calle Monte Caseros 239. (APF)