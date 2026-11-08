Una mujer ingresó con un cuchillo a una vivienda, amenazó a sus ocupantes y fue detenida

Una mujer de 33 años fue detenida en Colón tras ingresar armada con un cuchillo a una vivienda y amenazar a sus moradores. La Policía logró reducirla y desarmarla. Quedó alojada en una dependencia policial por disposición de la Fiscalía.
Una mujer ingresó con un cuchillo a una vivienda y amenazó a sus ocupantes durante la tarde de este domingo en la ciudad de Colón. La sospechosa, de 33 años, fue aprehendida por efectivos policiales que intervinieron tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre un episodio de violencia.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre Pasaje Villalba, entre las calles Salta y Primera Junta. Según informó la Policía, la mujer había irrumpido en el inmueble portando un arma blanca y profiriendo amenazas contra las personas que se encontraban en el lugar.
Al arribar, los uniformados encontraron a la sospechosa en estado de alteración y con el cuchillo en su poder. Ante el riesgo para los presentes, realizaron maniobras de reducción y consiguieron desarmarla e inmovilizarla.
La mujer quedó detenida por amenazas calificadas
Tras controlar la situación, los efectivos comunicaron lo sucedido a la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso la aprehensión de la involucrada.
La mujer fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó alojada y a disposición de la Justicia.
La causa fue caratulada como “Amenazas Calificadas en Flagrancia”, mientras continuaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.