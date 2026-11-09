ANSES retoma los pagos tras los feriados: cuándo cobran jubilados y beneficiarios de AUH

ANSES retoma los pagos de noviembre este miércoles 11, luego de cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial. El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI.
ANSES retoma los pagos de noviembre este miércoles 11, luego de la interrupción de la actividad bancaria durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10. El organismo previsional reorganizó el calendario de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, en el marco de los feriados vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina y el Día del Trabajador Bancario.
La reanudación de las acreditaciones comenzará con los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo y tienen documentos terminados en 0. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la Asignación por Embarazo (AUE) con la misma terminación de DNI.
Durante las jornadas sin atención presencial, las sucursales bancarias permanecieron cerradas al público. Sin embargo, los usuarios pudieron continuar utilizando canales electrónicos, como cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y servicios de home banking, para realizar operaciones disponibles.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES después de los feriados
El calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan la jubilación mínima comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el viernes 20.
Las fechas establecidas son las siguientes:
DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el martes 24 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido para ese grupo.
Calendario de pagos de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación por Embarazo también comenzarán a percibir sus prestaciones desde el miércoles 11.
En estos casos, las fechas de acreditación se distribuirán de la siguiente manera:
DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.
DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.
DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.
DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.
DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.
DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.
DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.
DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.
De esta manera, el organismo distribuirá las acreditaciones a lo largo de noviembre, con fechas diferenciadas según la terminación del documento de cada beneficiario.
Pensiones No Contributivas: las fechas de cobro de noviembre
Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzarán a cobrar desde el miércoles 11, con un cronograma concentrado en tres jornadas.
El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.
Así, los pagos correspondientes a las Pensiones No Contributivas se completarán durante la primera semana de actividad bancaria posterior a los feriados, publicó Clarín.