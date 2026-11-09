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Denunció el robo de su auto en Concordia y descubrió que lo conducía su hijo de 15 años

Un hombre alertó a la Policía por la desaparición de su Toyota Corolla. Minutos después, los efectivos localizaron el vehículo y descubrieron que estaba al volante el adolescente, que lo habría tomado sin autorización.

9 de Noviembre de 2026
Una patrulla encontró el auto estacionado en una esquina
Una patrulla encontró el auto estacionado en una esquina

Un hombre alertó a la Policía por la desaparición de su Toyota Corolla. Minutos después, los efectivos localizaron el vehículo y descubrieron que estaba al volante el adolescente, que lo habría tomado sin autorización.

Un episodio particular se registró durante la noche del sábado en Concordia, cuando un hombre denunció la desaparición de su automóvil y, poco después, la Policía encontró el vehículo conducido por su propio hijo, de 15 años, publicó Diario Río Uruguay.

 

El procedimiento comenzó luego de que personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal recibiera una alerta radial de la Sala de Monitoreo y Videovigilancia por la presunta sustracción de un automóvil que se encontraba estacionado.

 

Se trataba de un Toyota Corolla. Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda y localización en distintos sectores de la ciudad.

 

Encontraron el auto en una esquina

 

Minutos después, una patrulla logró identificar un vehículo de características similares en la intersección de las calles Moreno y Cot.

 

Los uniformados detuvieron la marcha del automóvil y, al identificar al conductor, comprobaron que se trataba de un adolescente de 15 años, quien resultó ser hijo del propietario del rodado.

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven habría tomado el vehículo y comenzado a circular sin el consentimiento de su padre.

La Fiscalía ordenó devolver el vehículo

 

La situación fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes para este tipo de procedimientos.

 

Además, ordenó la restitución del Toyota Corolla a su legítimo propietario. El hombre se presentó en el lugar y recibió nuevamente el automóvil para continuar con los trámites pertinentes.

Temas:

Concordia auto robado
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