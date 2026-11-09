Una credencial falsa del Vaticano, un arma y equipos de comunicación: qué investigan del detenido en Palermo

Un hombre detenido por intentar ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV en Buenos Aires tenía en su domicilio un arma de fuego, municiones, identificaciones apócrifas y numerosos equipos de comunicación. El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación judicial.

El sospechoso, de 25 años, había sido identificado el domingo 8 de noviembre en la intersección de las avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, cerca del escenario instalado frente al Monumento de los Españoles para la misa multitudinaria que celebró el pontífice el lunes 9.

(PFA)

Según la información oficial, el joven intentaba atravesar los anillos de seguridad mientras conducía una motocicleta con una patente falsa. También llevaba una credencial apócrifa, balizas policiales y varios dispositivos de comunicación, elementos que motivaron su detención por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Qué encontraron en la vivienda del detenido

Tras la detención, el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 2 de Gonzalo Mendieta, dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas se ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso, ubicado en Palermo. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres.

(PFA)

Además, secuestraron una credencial falsa con la inscripción "enlace Vaticano", confeccionada a nombre del detenido, junto con una chapa y placa de jerarquía policial y una patente con una inscripción alusiva a radioaficionados.

Numerosos dispositivos de comunicación y equipos electrónicos

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de equipos de comunicación encontrados en el inmueble. En total, se incautaron 43 dispositivos tipo trunking, además de radios, baterías, bases de cargadores y elementos de radiofrecuencia.

También fueron secuestradas dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para esclarecer las circunstancias del hecho.

(PFA)

Durante el procedimiento participaron especialistas en explosivos, delitos informáticos y búsqueda de evidencias. Se realizaron inspecciones con perros detectores, revisiones preliminares de dispositivos electrónicos, levantamiento de rastros y registros fotográficos del lugar.

(Infobae)

Investigan la documentación falsa y el intento de ingreso

Luego de su detención, el joven fue trasladado incomunicado a una dependencia federal, mientras se avanzaba con las medidas ordenadas por la Justicia.

La causa está caratulada como “Intimidación Pública y Falsificación de documento público”. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.

La información oficial indica que el hombre intentó vulnerar el perímetro de seguridad mediante acreditaciones falsas, aunque no establece que haya conseguido ingresar al área restringida ni que existiera un plan para atacar al Papa. La investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio y el posible uso de los elementos encontrados.