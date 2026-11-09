San José: hirió a su expareja con un vidrio y fue detenida tras amenazarlo en una comisaría

San José: hirió a su expareja y fue detenida tras otro incidente.

Una mujer fue detenida en San José tras herir y amenazar a su expareja durante una serie de incidentes registrados este domingo en el barrio El Brillante, departamento Colón. La sospechosa, de 30 años, quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de lesiones leves y amenazas en flagrancia.

El primer episodio ocurrió durante la tarde, en inmediaciones de las calles Doctor Tavella y 17 de Agosto. Según informó la Policía, la mujer mantuvo una discusión con su expareja, un joven de 29 años, en circunstancias que son investigadas.

Durante el enfrentamiento, la sospechosa habría utilizado un fragmento de vidrio para provocarle un corte superficial en la zona costal izquierda. Tras lo sucedido, el hombre presentó una denuncia formal, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes.

Regresó a la comisaría con una botella que contenía un líquido

Posteriormente, ambos se encontraban en la Comisaría La Picada, donde también intervenían funcionarios policiales y representantes del Área de la Mujer local. En ese contexto, la mujer se retiró repentinamente del edificio.

Minutos después, regresó con una botella que contenía un líquido que desprendía un fuerte olor a hidrocarburo. De acuerdo con el informe policial, comenzó a amenazar verbalmente a su expareja y le exigió que saliera de la dependencia.

Ante la negativa del hombre, la mujer se roció su propia vestimenta con la sustancia. La situación generó preocupación entre los presentes y motivó la intervención inmediata del personal policial para evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.

Intervención policial y disposición judicial

Efectivas de la Comisaría de la Mujer lograron reducir a la sospechosa mediante el uso de la fuerza mínima indispensable, según se indicó oficialmente, y controlaron la situación dentro del establecimiento.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de Colón, Alejandro Perroud, quien tomó conocimiento de los hechos y dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Finalmente, el funcionario ordenó la aprehensión de la mujer y su traslado a una dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Colón.