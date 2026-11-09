Ante una multitud, el Papa León XIV celebra su primera misa en Argentina: seguila en vivo

Tras una emotiva visita al Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV se trasladó hasta el barrio porteño de Palermo y celebra la primera misa ante una multitud.

Hizo parte del recorrido en el Papamóvil donde fue saludando a los miles y miles de ciudadanos que se congregaron en las inmediaciones para participar de la Eucaristía.

El Papa celebra su primera misa en Argentina

Tras la misa, la agenda del Papa se retomará a las 16.10 con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad estará dedicada a un tema que el pontífice ya abordó durante su primer discurso en el país, cuando defendió la posibilidad de vivir del propio esfuerzo y pidió que el crecimiento alcance también a quienes enfrentan mayores dificultades.

A las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería, para reunirse con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El encuentro incorporará una instancia de diálogo entre distintos credos a la segunda jornada de su visita.

Más tarde, a las 18.45, encabezará la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde, distinta de la misa que celebrará por la mañana en Palermo.

La última actividad prevista será a las 19.45, cuando compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires. Con ese encuentro finalizará la agenda oficial del lunes.

Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes. El miércoles continuará su recorrido con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en Luján, antes de partir hacia Perú, la siguiente escala de su gira sudamericana.

La agenda del Papa en Argentina

Lunes 9 de noviembre

16.10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17.30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: Cena con los obispos en el arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

7.30: Salida en avión hacia Córdoba.

9.00: Llegada al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10.00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la catedral Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: Salida en avión hacia Buenos Aires.

18.10: Llegada al Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

20.15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

BUENOS AIRES - LUJÁN - LIMA

8.00: Visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires.

10.00: Santa misa en la plaza seca de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

14.00: Salida en avión con destino a Lima.