La Feria de las Colectividades reunió a miles de visitantes y agotó sus propuestas gastronómicas

La 35ª Feria de las Colectividades y el 8º Festival Patio de Sabores finalizaron este domingo en Paraná con una importante convocatoria. Participaron más de 30 asociaciones y hubo más de 45 presentaciones artísticas. Los organizadores destacaron las ventas y la participación de turistas.
La 35ª Feria de las Colectividades y el 8º Festival Patio de Sabores finalizaron este domingo en la Sala Mayo de Paraná con un balance positivo, miles de visitantes y una destacada actividad gastronómica y cultural. El encuentro reunió a más de 30 asociaciones que compartieron sus tradiciones, comidas típicas y expresiones artísticas durante las jornadas del sábado y domingo.
La propuesta fue organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. A lo largo del fin de semana, se desarrollaron más de 45 presentaciones artísticas, además de talleres, demostraciones de oficios tradicionales y actividades para toda la familia.
Los organizadores destacaron la participación de turistas y visitantes extranjeros, el movimiento en los patios gastronómicos y el interés del público por conocer la historia y las costumbres de las distintas comunidades de inmigrantes.
“Fue una edición muy exitosa”, destacaron los organizadores
Sebastián Tommasi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, realizó un balance favorable del encuentro y resaltó el ambiente familiar que caracterizó a las dos jornadas.
“Esta edición fue muy exitosa. Se vivió desde el inicio hasta el final en un ámbito muy cordial, de amistad y familiar”, expresó.
El funcionario también destacó la presencia de visitantes provenientes de otros lugares y el interés que despertaron las actividades organizadas por las asociaciones.
“Hubo muchos turistas y extranjeros que se acercaron, además de una gran demanda de información sobre el trabajo que vienen desarrollando la Unión de Colectividades de Entre Ríos, la Confederación y la Municipalidad”, indicó.
Los stands culturales ofrecieron propuestas interactivas, exhibiciones de vestimentas tradicionales y espacios donde los asistentes pudieron fotografiarse, participar de talleres de danzas y conocer diferentes oficios vinculados con las comunidades inmigrantes.
Gastronomía: las colectividades destacaron que vendieron todo
Uno de los principales atractivos de la feria fue la oferta gastronómica, que permitió recorrer sabores tradicionales de distintos países y regiones.
José Gareis, presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, destacó el trabajo previo de las asociaciones para preparar cada una de las propuestas presentadas durante el encuentro.
“Las asociaciones trabajan durante meses en sus sedes sociales para preparar las comidas, los stands culturales y las presentaciones artísticas. Todo esto es genuino, artesanal y se hace con mucho amor”, manifestó.
El dirigente expresó su satisfacción por la respuesta del público y aseguró que las ventas superaron las expectativas de los participantes. “Estamos muy satisfechos de haber realizado una feria realmente muy linda, con mucha gente. Se vendió todo y funcionó muy bien”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la organización de cada edición representa un esfuerzo colectivo para preservar las costumbres heredadas de las distintas corrientes inmigratorias que llegaron a Entre Ríos.
Los Alemanes del Volga agotaron sus productos
Entre las asociaciones que participaron estuvo la Colectividad Alemanes del Volga, que presentó platos característicos de su tradición gastronómica.
Rubén Plaumer, representante de la institución, calificó la experiencia como “espectacular desde todo punto de vista” y confirmó que lograron vender la totalidad de los productos que habían llevado. En su espacio gastronómico ofrecieron salchichas con chucrut y pirok, preparaciones tradicionales que despertaron el interés de los visitantes.
Plaumer también destacó la importancia de sostener la realización anual de la feria y consideró fundamental que las asociaciones incorporen nuevas propuestas sin perder su identidad cultural.
Para el representante de la colectividad, el encuentro constituye una oportunidad para compartir las tradiciones familiares y transmitirlas a las nuevas generaciones.
Una nueva asociación participó por primera vez
Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, una institución recientemente constituida que tuvo su primera experiencia en la Feria de las Colectividades.
Silvia Patricia Tófalo, representante de la entidad, explicó que la organización fue creada el 21 de septiembre de 2026. “La institución fue fundada el 21 de septiembre de 2026 y esta es nuestra primera experiencia en la Fiesta de las Colectividades”, contó.
La asociación representa a Basilicata, una región del sur de Italia integrada por las provincias de Potenza y Matera. Esta última es reconocida internacionalmente por su patrimonio histórico y arquitectónico, especialmente por sus antiguas construcciones excavadas en piedra.
La incorporación de la nueva entidad permitió ampliar la representación de las comunidades italianas y sumar otra expresión de la diversidad cultural presente en Entre Ríos.
La colectividad eslovena compartió sus recetas y tradiciones
La Colectividad Eslovena también formó parte de la feria con una propuesta que combinó gastronomía, artesanías y actividades culturales.
Teresita Morales de Princich, integrante de la asociación, recordó que la inmigración eslovena llegó a Entre Ríos en 1879 y señaló que la institución se aproxima a cumplir 24 años de trayectoria.
En el espacio gastronómico, los visitantes pudieron degustar potica, strudel de manzana y papa, y budines con frutos secos, elaboraciones vinculadas con las costumbres culinarias de esa comunidad.
Además, la asociación exhibió huevos pintados, una tradición característica de las celebraciones de Pascua que utiliza elementos naturales para obtener distintos colores y decoraciones.
La muestra se completó con bordados típicos, artesanías, cuadros y propuestas interactivas destinadas a visitantes de diferentes edades.