Obras de agua y cloacas beneficiarán a unas 200 familias: los barrios alcanzados

La Municipalidad de Paraná ejecuta obras de agua potable y cloacas en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos incluyen nuevas cañerías, conexiones domiciliarias y proyectos de ampliación que alcanzarán a unas 200 familias.
Las obras de agua y cloacas en Paraná comprenden intervenciones en tres sectores de la ciudad y alcanzarán, entre trabajos ejecutados y proyectos en planificación, a unas 200 familias. La Municipalidad avanza con la instalación de redes cloacales, la renovación de cañerías de agua potable y la incorporación de tecnología para mejorar la prestación de los servicios sanitarios.
Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Recursos Hídricos y de Gestión Ambiental, en el marco de un plan que contempla la modernización de las estructuras operativas, la profesionalización del personal y la ampliación de la infraestructura existente.
Las intervenciones se concentran en Lomas del Seminario Oeste, barrio Pirola y Bajada Grande, donde se desarrollan obras y estudios técnicos destinados a mejorar las condiciones sanitarias de los vecinos.
Construyen una nueva red cloacal para 67 familias
En Lomas del Seminario Oeste, sector conocido como barrio El Algarrobal, el municipio ejecuta una red cloacal subsidiaria mediante la modalidad de Esfuerzo Compartido.
Este sistema establece que los vecinos aportan los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad se encarga de la mano de obra.
El proyecto contempla 240 metros de cañerías y 16 bocas de registro, además de ramales previstos para 67 conexiones domiciliarias. Los trabajos abarcan sectores de las calles Fraternidad, Gobernador Crespo, Teresa de Calcuta, Pública Nº 1723, Pública Nº 1725 y 19 de Abril.
Las obras comenzaron el 28 de octubre y tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses.
Proyectan extender las cloacas a 80 familias del barrio Pirola
En paralelo, personal técnico municipal realiza relevamientos en el barrio Pirola para diseñar una nueva red cloacal que permitirá incorporar a aproximadamente 80 familias al servicio público.
Actualmente, el sector presenta problemas sanitarios debido a la saturación de pozos, cuyas descargas terminan en cunetas a cielo abierto.
La intervención proyectada contempla 800 metros de cañerías sobre las calles Isidoro Rossi y Cortada 229, desde General Galán hasta el bulevar Perette.
Para elaborar el proyecto, los equipos municipales utilizan un nuevo dispositivo GPS que permite realizar mediciones y relevamientos con mayor precisión.
Renovaron cañerías de agua potable en Bajada Grande
Por otra parte, en Bajada Grande se ejecutó el tendido de 270 metros de nueva cañería distribuidora de agua potable sobre Pasaje Portland, desde avenida Larramendi hacia el oeste.
La intervención se realizó como complemento de la pavimentación de esa arteria y permitió reemplazar conexiones precarias por nuevas instalaciones vinculadas a la red pública.
Según informó el municipio, los trabajos mejoraron las condiciones de acceso al agua potable para unas 53 familias del sector oeste de Paraná.
Además, se renovaron aproximadamente 120 metros de cañerías en Cortada U, entre Baxada del Paraná y Cortada C.
Con estas intervenciones, la Municipalidad busca optimizar las redes existentes, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sanitarios en distintos barrios de la capital entrerriana.