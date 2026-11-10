Un entrerriano ganó más de 460 millones de pesos en Loto: dónde jugó

El sábado por la noche se realizó el sorteo número 3.933 del Loto Plus que hizo millonario a un apostador entrerriano.

Según confirmaron a Elonce desde el IAFAS, un vecino de la ciudad de Paraná ganó $ 466.613.830 al acertar cinco números de la modalidad Sale o Sale del juego de la lotería de Buenos Aires.

La boleta se confeccionó en la Agencia Nº 1198 de la capital entrerriana.

Los números ganadores de esta instancia fueron 3, 11, 12, 30, 36 y 43. En cuanto a premios, hubo 7 ganadores, entre los que se encuentra el entrerriano.

Asimismo, se indicó que en esta edición, los pozos principales quedaron vacantes, por lo que la próxima jugada tendrá un pozo millonario: se estima que será de $30.791 millones.

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre de 2026, con un pozo estimado de $30.791.000.000.

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.

Un ganador de más de 5 millones en el Quini 6

Por otra parte, en el último sorteo del Quini 6 un entrerriano ganó $5.532.267,60 en la modalidad La Segunda. La apuesta se realizó en la Agencia Nº55 de la ciudad de Gualeguay.

Mientras que en el Siempre Sale, hubo 266 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $1.865.834,39. Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que 22 son de Entre Ríos. El resto se reparte en Buenos Aires (75), Santa Fe (42), Córdoba (41), Mendoza (9), Santiago del Estero (8), Capital Federal (8), San Juan (7), Neuquén (7), Salta (6), Corrientes (6), La Pampa (5), Misiones (4), Chaco (3), Chubut (3), Río Negro (3), San Luis (3), Jujuy (3), Formosa (3), La Rioja (2), Tierra del Fuego (2), Catamarca (2), Santa Cruz (2)