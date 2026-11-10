El río Paraná llegó a 5,21 metros y la creciente ya afecta a 50 familias en Bajada Grande

El río Paraná alcanzó este martes los 5,21 metros en la capital entrerriana y superó el nivel de evacuación, según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce. La creciente se aceleró durante las últimas semanas, con un aumento de 90 centímetros en siete días y de 1,90 metros en el último mes. Ante esta situación, la Municipalidad amplió el dispositivo de asistencia en Bajada Grande, donde alrededor de 50 familias resultaron afectadas por el avance del agua.

La situación también se agravó en otras localidades entrerrianas. En La Paz, el río llegó a 6,20 metros y superó en cinco centímetros el nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. En Hernandarias, alcanzó los 6,09 metros y también sobrepasó ese umbral. Por su parte, en Santa Elena registró 6,24 metros, con una suba de 13 centímetros respecto de la última medición del lunes, aunque permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

Aguas abajo, en Diamante, el Paraná midió 5,37 metros, superó el nivel de alerta y quedó a solo 13 centímetros del nivel de evacuación. En Victoria, la altura fue de 4,21 metros, todavía a 39 centímetros del nivel de alerta y a 69 centímetros del umbral de evacuación.

Unas 50 familias afectadas por la creciente en Bajada Grande

En Paraná, la Municipalidad intensificó las tareas de asistencia y seguimiento a través del Comité Técnico de Emergencia (CTE), especialmente en el sector del Camino Costero de Bajada Grande. Allí se contabilizaron alrededor de 50 familias afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas o por las dificultades para acceder a ellas.

La mayoría de los vecinos se autoevacuó de manera preventiva y buscó alojamiento en casas de familiares, amigos u otros lugares seguros. Durante los traslados, los equipos municipales colaboraron con el movimiento de pertenencias y mantuvieron presencia en el sector para acompañar a quienes permanecían cerca de sus viviendas.

El coordinador del CTE, Xavier Bilbao, explicó que el punto de asistencia fue instalado a menos de 300 metros de la zona donde comenzaron los anegamientos. “Elegimos este lugar por la proximidad con las viviendas afectadas. Estamos a menos de 300 metros de la zona donde comienzan a registrarse anegamientos, lo que permite que los vecinos puedan acercarse, ir y venir y seguir monitoreando sus pertenencias”, señaló.

Instalaron una segunda carpa para reforzar la asistencia

Ante el avance del río, el Municipio instaló una segunda carpa destinada a mejorar la organización de las tareas de logística, el almacenamiento de insumos y el alojamiento transitorio de las familias que necesiten permanecer fuera de sus viviendas. Al momento del relevamiento municipal, una familia se encontraba alojada en el dispositivo.

También se organizaron espacios específicos para la atención sanitaria, la asistencia a los vecinos y la coordinación de las distintas áreas municipales. “Buscamos que las personas tengan la mayor tranquilidad posible dentro de este contexto. Dejar la vivienda es una situación complicada y queremos evitar que se generen situaciones adicionales de estrés o dificultades por falta de organización”, sostuvo Bilbao.

El funcionario indicó que, cuando el río se encontraba en 5,13 metros, ya se había previsto un posible traslado del punto de asistencia si la altura alcanzaba entre 6 y 6,20 metros. En ese caso, el dispositivo sería reubicado en una plaza situada a unos 300 metros, en un sector más elevado y seguro.

Reforzaron la seguridad y el monitoreo de las viviendas

El operativo municipal se desarrolló en coordinación con Prefectura Naval Argentina, la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil y la Secretaría de Salud. Prefectura realizó recorridas por el río y la costa, incluso con motos de agua, para acompañar las tareas de monitoreo y asistencia.

La Policía provincial reforzó la vigilancia mediante patrullajes periódicos y presencia nocturna, tanto en el punto de encuentro como en los sectores donde las viviendas quedaron alcanzadas por el agua. En paralelo, los equipos sanitarios continuaron con el seguimiento de las familias afectadas y la atención de sus necesidades.

La Municipalidad mantuvo activo el dispositivo de emergencia en Bajada Grande, con asistencia territorial, traslados preventivos y monitoreo de la creciente, mientras los registros de Prefectura confirmaron que el río Paraná continuaba por encima del nivel de evacuación en la capital entrerriana.