Hallaron un ladrillo de marihuana en colectivo de larga distancia que había partido de Paraná

El paquete fue encontrado por personal de limpieza en el piso superior de un colectivo que había salido de Paraná y arribado a Chajarí. La Policía realizó una prueba que confirmó que se trataba de marihuana. La Justicia investiga quién dejó la sustancia.
Un paquete con marihuana fue hallado este lunes por la mañana en un colectivo de larga distancia que había partido desde Paraná y llegado a la Terminal de Ómnibus de Chajarí, en el departamento Federación. El descubrimiento se produjo durante las tareas de limpieza de la unidad y motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos y de la Fiscalía en turno.
El procedimiento se inició alrededor de las 9:30 del lunes 9 de noviembre, cuando los conductores del transporte se comunicaron telefónicamente con la Comisaría Chajarí para informar sobre la presencia de un paquete que contenía una sustancia sospechosa.
Según precisaron desde la Jefatura Departamental Federación, el elemento había sido encontrado por trabajadores encargados de la limpieza, sobre uno de los asientos delanteros de la planta superior del colectivo.
Tras recibir el aviso, los efectivos policiales se presentaron en la terminal y dieron intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la participación de personal especializado.
En consecuencia, agentes de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación acudieron al lugar junto con un perro entrenado para detectar sustancias estupefacientes.
Los uniformados realizaron una prueba de campo sobre el contenido del paquete, cuyo resultado fue compatible con cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana.
Ante esa constatación, la sustancia fue formalmente secuestrada por disposición de la autoridad judicial interviniente.
El colectivo había salido de Paraná el domingo
Uno de los datos que forman parte de la investigación está relacionado con el recorrido que había realizado la unidad antes del descubrimiento.
De acuerdo con la información aportada por los conductores, el colectivo había iniciado su último viaje en Paraná durante la tarde del domingo 8 de noviembre.
Posteriormente, transitó por distintas localidades entrerrianas hasta arribar a Chajarí durante la madrugada del lunes. La sustancia fue encontrada horas después, cuando el personal de limpieza revisaba el interior del transporte.
La Policía de Entre Ríos informó que continuaban las diligencias investigativas para determinar las circunstancias del hallazgo.
Las actuaciones quedaron bajo intervención de la Fiscalía correspondiente, que deberá establecer la procedencia de la sustancia y las condiciones en las que fue abandonada dentro del colectivo. Entre los aspectos pendientes se encuentra determinar si el paquete pertenecía a algún pasajero que había viajado en la unidad.