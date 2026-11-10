Vouchers educativos: cuándo se paga en noviembre y cuál será el último mes de cobro

El Gobierno nacional continuará pagando los vouchers educativos hasta diciembre de 2026, según lo establecido por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. El programa está destinado a familias con hijos que concurren a establecimientos privados con aporte estatal y busca contribuir al pago de las cuotas escolares.

De acuerdo con el cronograma difundido para noviembre, los beneficiarios cobrarán el viernes 13 de noviembre, mientras que las acreditaciones mediante Mercado Pago están previstas para el jueves 12. Estas fechas fueron publicadas por medios nacionales, aunque no se encontró un calendario oficial que las confirme específicamente.

La continuidad del beneficio hasta diciembre quedó establecida en el artículo 19 del reglamento aprobado mediante la Resolución 205/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa determinó que los beneficiarios recibirán la asistencia mensualmente hasta ese mes, siempre que cumplan con las condiciones del programa.

Diciembre será el último mes de pago de los vouchers educativos

De acuerdo con la reglamentación vigente, diciembre de 2026 será el último mes correspondiente al beneficio de este año. Por lo tanto, las familias que mantienen la prestación podrán recibir la asistencia durante noviembre y diciembre, conforme a las condiciones establecidas.

El programa consiste en una transferencia económica mensual por cada estudiante alcanzado. El monto equivale al 50% del valor de la cuota de jornada simple correspondiente al nivel educativo, según los valores informados por cada jurisdicción o estimados por la Secretaría de Educación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la liquidación y el pago de la prestación, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación. Los fondos se depositan en el medio de cobro registrado por el titular.

Quiénes pueden cobrar los vouchers educativos

El programa está dirigido a familias que tienen hijos de hasta 18 años, inclusive, escolarizados en instituciones privadas de los niveles inicial, primario y secundario que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los adultos responsables deben contar con DNI y cumplir las condiciones de residencia establecidas en el reglamento.

Qué cambió en los requisitos para mantener el beneficio

Una modificación importante se produjo en agosto, cuando la Secretaría de Educación publicó la Resolución 505/2026, mediante la cual suspendió durante este año la aplicación de determinadas disposiciones relacionadas con el control de cuotas escolares impagas.

La medida dejó sin aplicación durante 2026 el artículo 14 del reglamento, que establecía la suspensión del voucher ante dos cuotas adeudadas y su cancelación cuando se acumularan tres. También suspendió una causal de cese vinculada con esa situación.