Cómo continúa la agenda del Papa León XIV en Argentina: tendrá encuentros con jóvenes y detenidos

El Papa se encamina al final de su agenda en Argentina

El papa León XIV transita los últimos días de su visita apostólica a la Argentina, que finalizará este miércoles 11 de noviembre. Durante las próximas dos jornadas, el cronograma oficial contempla actividades en Córdoba, Buenos Aires y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

Uno de los momentos centrales será la misa prevista para este martes en Córdoba, seguida de una reunión con integrantes del clero y la vida consagrada. Por la noche, el Pontífice regresará a Buenos Aires para encontrarse con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

En tanto, el miércoles tendrá lugar la última celebración multitudinaria de su recorrido por el país, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la ceremonia de despedida en Ezeiza, León XIV partirá hacia Lima, Perú.

Martes 10 de noviembre: el Papa viaja a Córdoba y se reúne con jóvenes

La jornada comenzará temprano. A las 7.30, León XIV partirá en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. Su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está prevista para las 9.

A las 10 encabezará una Santa Misa en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), uno de los principales encuentros públicos de su visita a la provincia.

Por la tarde, a las 15.15, el Papa participará de un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Esta actividad requiere inscripción para quienes estén habilitados a participar.

Finalizada la agenda pastoral en Córdoba, el Pontífice emprenderá el regreso a Buenos Aires. El vuelo está previsto para las 16.55 y su llegada a Aeroparque Jorge Newbery se estima para las 18.10.

El cierre de la jornada será a las 20.15, con un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de otra de las actividades destacadas de la visita y requiere inscripción.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida de Argentina

El miércoles será la última jornada de León XIV en el país. La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, el Pontífice viajará a Luján para celebrar una Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia será uno de los momentos centrales del cierre de su visita y convocará a fieles de distintos puntos del país.

La celebración tendrá lugar frente a uno de los principales símbolos de la fe católica argentina. La participación del público está contemplada en el programa oficial y la inscripción es recomendada.

Luego de la misa, León XIV regresará al área metropolitana de Buenos Aires para participar de la ceremonia de despedida, prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Finalmente, a las 14, el Papa partirá en avión rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico.

El cronograma completo del Papa para el martes y miércoles

Martes 10 de noviembre

7.30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

10: Santa Misa en el predio de FAdeA.

15.15: encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18.10: llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

20.15: encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10: Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14: partida hacia Lima, Perú.

La agenda oficial puede consultarse en el sitio El Papa en Argentina, donde también se encuentran los detalles de cada encuentro y las condiciones de inscripción.