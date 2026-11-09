Concepción del Uruguay se prepara para la 6ª Feria de la Palabra con cinco días de actividades culturales

Feria de la Palabra de Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay se prepara para vivir la sexta edición de la Feria de la Palabra, que comenzará este miércoles 11 de noviembre con una amplia programación de actividades en bares del centro, espacios educativos y distintos ámbitos culturales de la ciudad.

La propuesta se extenderá hasta el domingo 15 y tendrá como uno de sus principales atractivos la tradicional feria en la carpa, donde se reunirán librerías y editoriales con sus stands. También habrá talleres, encuentros, peñas poéticas y actividades destinadas a las infancias, adolescentes, jóvenes y público en general.

Un homenaje a Juan L. Ortiz

En esta edición, la Feria de la Palabra rendirá homenaje al poeta entrerriano Juan L. Ortiz , al cumplirse 130 años de su nacimiento.

Bajo el lema “Sauce, aura y mate”, la propuesta buscará recuperar el universo poético del escritor y su profunda relación con el paisaje, la naturaleza y la identidad de la región.

El homenaje será uno de los ejes centrales de una programación que busca promover la lectura, la escritura y el encuentro entre escritores, lectores, editoriales y distintos actores culturales.

Cinco días de propuestas culturales

La sexta Feria y Semana de la Palabra se desarrollará desde el miércoles 11 hasta el domingo 15 de noviembre, con actividades distribuidas en diferentes espacios de Concepción del Uruguay.

Durante los primeros días habrá propuestas en bares céntricos, instituciones educativas y ámbitos culturales. En tanto, durante el fin de semana se concentrarán las actividades de la feria tradicional, con stands de librerías y editoriales, talleres, encuentros literarios y peñas poéticas.

La programación también incluirá espacios especialmente pensados para acercar la literatura a las infancias y las juventudes, con actividades abiertas a la comunidad.

De esta manera, Concepción del Uruguay volverá a tener cinco jornadas dedicadas a la literatura y la cultura, con una propuesta que busca fortalecer el vínculo entre los lectores y el mundo de las letras.

Cronograma completo

Miércoles 11

19:00 horas: Taller para adolescencias “Abrir el poema, habitar la página”. Coordinan Belén Sigot, María Celeste Biorda, Noel Pascal y Paula Aguilar. Colegio del Uruguay.

20:00: Charla “Editorial El Miércoles, 10 Años de Cultura, Literatura, Periodismo e Historia”. Invitada especial: Carina Resnisky. Planta alta de Bartolo.

Jueves 12

16:00: Taller “Cita en los arroyuelos del Sauce”, exposición y lecturas de Juan L. Ortiz, a cargo de Carla Rossi, Noel Pascal y Carla Schefler, en el Colegio del Uruguay.

19.00: Taller de AGMER con lecturas de Juan. L. Ortiz, en el parador Costa Ingá (Isla del Puerto).

20:00: Vigilia Poética con micrófono abierto, en Costa Ingá.

Viernes 13

10:00: Taller de Literatura para Primeras Infancias con Nadia Fink (Bs. As.) de Editorial Chirimbote, en la carpa auditorio.

10:30: Taller de Escritura “Cartografías de Juanele”, a cargo de Stella Maris Marclay, en Plaza Ramírez.

11:00: “El Aura Nuestra I”-Maru González presenta “Rodolfo y los Libros” y Celeste Pérez presenta “La Magia de nuestras Historias”, en la carpa auditorio.

12:30: Taller de Free Style con G-Fonk y Enzo Soto. Colegio del Uruguay.

17:00: Seminario “130 años de Juanele” con Ferny Kosiak (Paraná), en el Auditorio Arturo Illia.

17:00: Taller “Luna de Papel” presenta “Entre Ríos en Versos”, en la carpa auditorio.

18:00: “El Aura nuestra II”, Marita Frontelli junto a Roberto Romani presenta “Sentires”, Romani presenta “San Carlos un Castillo de leyenda” y Rubén Roude presenta “El Lapacho en el Folklore”. Carpa auditorio.

19:00: Charla “Historia poética del Tango”, con el poeta Alejandro Szwarcman (Bs As), en la carpa auditorio.

20:00: Inauguración de la 6° Feria de la Palabra. Discurso de apertura a cargo de Miguel Ángel Federik (Gualeguay) y Marianela Saavedra. (Gualeguay), en la carpa auditorio.

21:00: “Luna de canciones”, ronda de cantaurores con Nardo González Grupo, Naty Reynoso & Tinaí, y Cristian Godi Cuarteto, en plaza Ramírez.

Sábado 14

09:00: “Caminando con Alejo Peyret” a cargo de Américo Schvartzman. Salida desde el Templo Masónico (8 de junio 878)

09:00: Charla “¿Cómo publicar tu libro? De la Idea y el texto a la edición y publicación”, de Editorial El Miércoles. En la carpa auditorio.

10:00: Charla “Historia Poética del Tango” (segunda parte) con el poeta Alejandro Szwarcman (Bs As). Carpa auditorio.

11:00: “El Aura Nuestra III”. Federico Brugaletta presenta “Las políticas educativas en Entre Ríos. Pasado y presente de los vínculos nación-provincia”. Federico Tálamo presenta “Escuela Pública: Revista académica de las y los Trabajadores de la Educación”. Américo Schvartzman presenta “Alejo Peyret, el filósofo desconocido”. Carpa auditorio

17:00: Seminario “El Paisaje y lo social. No sólo lo atravesaba un río”. La Dra. Alfonsina Kohan (Villaguay), diserta sobre Juan L. Ortiz, en el Auditorio Illia.

17:00: “El Aura Nuestra IV”, Claudio Morend presenta “El bosquejo tenue de tu silueta”. Edgardo Rubinich presenta “Hojas Secas” y Ricardo Contard presenta “Mi Recreo”. Carpa auditorio.

18:00: Taller y Fiesta del Free Style, en Plaza Ramírez.

18:00: “El Aura Nuestra V”, Bettina Scotto presenta “Los caminos de Leonor”. Mario Morasán presenta “La Histórica. Patrimonio, Monumentos y Escultura Pública de Concepción del Uruguay” Tomo 2. Marina Delorenzi presenta “Cuerpo que se hace signo”. Carpa auditorio.

19:00: “El Aura Nuestra VI” - Ana María González presenta “No basta con querer salvar un pájaro”. Marcos Seyler presenta “Haikus de Entre Ríos. El cauce de la plomada”, y Margarita Presas presenta “Todavía se detiene el sol enfrente de mi casa”. Carpa Auditorio.

19:30: Presentación del libro “Cementerio de Concepción del Uruguay”, de Virginia Civetta y Carlos Ratto. Lugar: Cementerio municipal.

20:00: “Escribir desde el Cuerpo” conversando con Alejandra Kamiya. Carpa Auditorio.

21:15: Presentación de “Antología Guaranga 2”. Taller escritura Mala Palabra, en la Carpa auditorio.

22:00: Malena Guinzburg presenta su show de stand up “Querido diario…”. Auditorio Carlos María Scelzi.

Domingo

16:00: “El Aura Nuestra VII”. Mariela Rodríguez Lombardi presenta “El Linaje”. María Rosa Gianello presenta “La ruta de la constancia” y Tali Blaisten presenta “Yo soy yo”. Carpa Auditorio.

17:00: Seminario de payada y décimas con Wilson Saliwonzick, Nayla Beltrán y Santiago Lapine. Auditorio Illia.

17:00: “El Aura Nuestra VIII”. Ceferino Duarte presenta “Miedo en la piel”. Liliana Maddalena presenta “Las hijas del silencio”, Griselda Duran presenta “Cicatrices de oro II: Lo que se oculta”, y Rubén Moscatelli presenta “La Isla”. Carpa auditorio.

18:00: Presentación de “El Taller de los Lunes”, con Susy Quinteros, Valentina Gutiérrez, Luis Salvarezza, Betina Scotto, Marita Frontelli y Marcos Seyler. Carpa Auditorio.

19:00: Gabriela Cabezón Cámara en la carpa auditorio.

20.15. Presentación 21N: El día en que una ciudad entrerriana salvó la organización nacional”, compilador: Martín Oliva.

21.00: “Gaucho, Patria y Tradición, Una Revisión Cantada y Contada”, con Wilson Saliwonszky, Nayla Beltrán y Santiago Lapine. Raperos invitados.

Horario de la carpa: viernes y sábado de 9 a 12:30 y de 17 a 22. Domingo de 16 a 22 horas.