Periodistas Lado B reunió a comunicadores que mostraron su faceta artística

La segunda edición de Periodistas Lado B se desarrolló este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Periodistas, locutores y comunicadores compartieron sus producciones artísticas y emprendimientos en una jornada con exposiciones, charlas, teatro y música.
La segunda edición de Periodistas Lado B se realizó este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, donde periodistas, locutores y comunicadores sociales presentaron sus creaciones artísticas y emprendimientos. La propuesta reunió distintas expresiones culturales y ofreció al público una jornada de exposiciones, venta de productos, charlas, teatro y música.
La muestra se desarrolló entre las 17 y las 22, con una variedad de trabajos realizados por profesionales de la comunicación que encontraron en el arte y las actividades creativas una forma de expresión personal. Entre las propuestas hubo pinturas al óleo, puntillismo, arte decorativo, porcelana, velas, flores, telas, espejos y productos elaborados con hierbas aromáticas.
El encuentro permitió conocer una faceta diferente de quienes habitualmente se desempeñan en medios de comunicación. A través de sus producciones, los participantes compartieron técnicas, conocimientos y experiencias relacionadas con sus actividades artísticas y emprendimientos personales.
Una muestra para conocer el otro lado de los comunicadores
Periodistas Lado B surgió como un espacio para visibilizar las actividades creativas que desarrollan periodistas, locutores y comunicadores sociales fuera de su profesión habitual. La exposición también permitió establecer vínculos entre los participantes y el público, además de promover la comercialización de sus producciones.
La segunda edición contó con stands de distintos rubros e intervenciones de los propios expositores, quienes explicaron las técnicas utilizadas y compartieron aspectos de sus proyectos. La propuesta combinó expresiones artísticas con actividades vinculadas al bienestar y las tradiciones.
Durante la jornada también se abordaron temas como la historia del mate, las propiedades de las esencias medicinales y la elaboración de mezclas de té con hierbas regionales. Además, la astróloga Paola Ponroy ofreció una introducción al mundo de la astrología.
Teatro y jazz para completar la jornada
La programación cultural incluyó una adaptación de Cartas de Amor, obra de Carlos Saboldelli, interpretada por Sonia Fernández y Víctor González. La puesta estuvo basada en correspondencia histórica de figuras como Mariano Moreno y otros protagonistas de la historia argentina.
El cierre musical estuvo a cargo de Citia Campos, quien presentó una propuesta de jazz para completar las actividades desarrolladas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
De esta manera, la segunda edición de Periodistas Lado B reunió distintas disciplinas y permitió que profesionales de la comunicación compartieran con la comunidad sus producciones y proyectos artísticos.