Rosario Central festejó un gol anulado de Boca, pero era válido y perdió el título

Rosario Central protagonizó un festejo fallido en el Gigante de Arroyito, luego de que jugadores e hinchas creyeran que el gol de Boca Juniors ante Defensa y Justicia había sido anulado. Sin embargo, la conquista fue convalidada y el Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera, resultado que le permitió quedarse con el título de la Tabla Anual con 63 puntos, apenas uno más que el conjunto rosarino.

La insólita situación ocurrió este domingo, durante la definición simultánea del campeonato. Central había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y aguardaba el resultado de Boca, que empataba sin goles hasta el quinto minuto de descuento. El tanto del ecuatoriano Valencia cambió el desenlace y dejó al equipo dirigido por Jorge Almirón sin el título, publicó Infobae.

La confusión se produjo cuando comenzó a circular una información equivocada sobre una supuesta anulación del gol. Los futbolistas de Central volvieron a festejar, algunos se treparon al alambrado y varios hinchas ingresaron al campo de juego, convencidos de que el campeonato había quedado en Rosario.

El relato radial que desató el festejo equivocado

La secuencia quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. Durante la transmisión de Radio 2 de Rosario, con relatos de Jesús Emiliano y comentarios de Omar Denoya, se anunció inicialmente que el gol de Boca había sido invalidado.

“Lo anuló, lo anuló, lo anuló. Grito tremendo en Arroyito, es un cuento del Negro Fontanarrosa”, se escuchó durante la transmisión, mientras los simpatizantes de Central comenzaban a celebrar.

Sin embargo, segundos después llegó la rectificación. “No, no, esperá. Lo confirma. Una locura, lo confirma”, advirtió otra de las voces de la cobertura, al conocerse que el tanto de Boca era válido.

ACÁ ESTÁ EL VIDEO COMPLETO, GUARDALO. https://t.co/7mdZn3g4Uc — isma (@ismanewells) November 7, 2026

Las imágenes difundidas por el programa Paso a Paso, de TyC Sports, mostraron cómo la información equivocada llegó hasta los jugadores. Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando se acercaron al alambrado para celebrar con los hinchas, mientras desde las tribunas se escuchaban gritos de “¡Somos bicampeones!”.

La confirmación del gol de Boca terminó con los festejos. Algunos futbolistas de Central quedaron visiblemente afectados y lloraron por el desenlace de una definición que había cambiado en los últimos instantes.

La tristeza de Jorge Almirón y las palabras de Di María

Tras el encuentro, Jorge Almirón reconoció el impacto emocional que provocó el festejo anticipado y destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante el cierre de la temporada.

“Estuvimos muy cerca, hicimos lo que teníamos que hacer en esta seguidilla de partidos que ganamos, fue un cierre muy bueno”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Luego agregó: “Nos quedamos a 20 segundos de poder ganar. Tenemos tristeza porque, en el momento de incertidumbre, hubo un festejo pensando que se iba a dar”.

Por su parte, Ángel Di María también se refirió a la definición y felicitó a su amigo Leandro Paredes, integrante del plantel campeón. “Es lo lindo que tiene el fútbol. Hasta el final podés y no podés. Hoy le tocó a Boca. Felicitarlos. Me pone muy contento por Lea, que ganó su título de local”, manifestó el futbolista de Central.

Además, remarcó: “Estoy orgulloso de lo que hicimos y de todo el año. Quedan partidos por delante y tenemos que estar enfocados, aunque hoy se nos escapó por nada”.

Boca se quedó con el título por un punto

La definición de la Tabla Anual tuvo tres encuentros en simultáneo. Boca llegó como líder y dependía de su propio resultado, mientras que Rosario Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar y esperar que el Xeneize dejara puntos en el camino.

El conjunto rosarino cumplió con su objetivo al vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Emanuel Coronel y Julián Fernández. El equipo de Almirón disputó más de 20 minutos con un futbolista menos debido a la expulsión de Gastón Ávila.

Sin embargo, el gol de Valencia en tiempo de descuento le dio a Boca la victoria ante Defensa y Justicia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó primero con 63 puntos, producto de 30 unidades en el Apertura y 33 en el Clausura.

Rosario Central finalizó segundo con 62 puntos, mientras que Argentinos Juniors quedó tercero con 60, después de perder 2-0 como local frente a Huracán.

Los tres equipos consiguieron su clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual, aunque Argentinos Juniors quedó ubicado inicialmente en la instancia de repechaje.

Cómo sigue el camino de los tres equipos

Más allá de la definición de la Tabla Anual, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors continuarán compitiendo en los playoffs del Torneo Clausura.

Boca terminó segundo en la Zona A, con 33 puntos, y enfrentará a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Rosario Central encabezó la Zona B con 34 unidades y jugará contra Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, Argentinos Juniors finalizó segundo en la Zona B, con 31 puntos, y tendrá como rival a Independiente.