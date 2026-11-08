Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% en octubre: qué rubros fueron los más afectados

Las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre de 2026, medidas a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque registraron una leve recuperación del 0,3% respecto de septiembre, acumularon una disminución del 2% en los primeros diez meses del año. El informe también reveló que las ventas online de los comercios con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual.

El consumo estuvo concentrado principalmente en productos esenciales y compras de menor valor, mientras que las restricciones en los ingresos familiares y las dificultades de financiamiento postergaron adquisiciones más importantes. Las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano impulsaron algunos rubros, aunque la actividad perdió intensidad durante la segunda mitad del mes.

El relevamiento mostró diferencias entre los sectores comerciales. Tres de los siete rubros analizados registraron aumentos interanuales, encabezados por calzado y marroquinería, junto con textil e indumentaria. En cambio, farmacias, alimentos y bebidas, y ferreterías presentaron las mayores caídas.

Qué rubros aumentaron sus ventas y cuáles registraron caídas

Los sectores de calzado y marroquinería y textil e indumentaria crecieron un 3,6% interanual, favorecidos por las compras relacionadas con el Día de la Madre y la renovación de productos de temporada. Perfumería también cerró octubre con un resultado positivo del 0,8%.

En contraste, farmacias registraron la mayor caída, con un retroceso del 3,7%, seguidas por alimentos y bebidas, cuyas ventas disminuyeron un 3,5%. Ferreterías, materiales eléctricos y materiales para la construcción presentaron una baja del 3,4%, mientras que bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedieron un 0,5%.

La evolución de estos sectores reflejó un comportamiento de consumo condicionado por el presupuesto disponible de los hogares. Las promociones por pago al contado y los planes de cuotas bancarias de corta duración fueron herramientas utilizadas por los comerciantes para sostener las operaciones.

Las ventas online crecieron 17,7% en octubre

Uno de los datos destacados del informe fue el desempeño del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por negocios que también cuentan con locales a la calle aumentaron un 17,7% interanual, mientras que registraron una suba del 0,3% respecto de septiembre.

CAME aclaró que su índice general contempla las ventas efectuadas por los comercios relevados mediante cualquier modalidad, tanto presencial como digital. Por lo tanto, el crecimiento del canal online no modificó el resultado negativo de las ventas minoristas en su conjunto.

Al mismo tiempo, los establecimientos enfrentaron aumentos en costos operativos, tarifas y precios de reposición, además de una mayor competencia de canales mayoristas y productos importados comercializados mediante plataformas digitales. Frente a este escenario, los comerciantes priorizaron la rotación de mercadería y la preservación del capital de trabajo.

Qué dijeron los comerciantes sobre la situación de sus negocios

El relevamiento también consultó a los comerciantes sobre la evolución de sus establecimientos. El 51,9% afirmó que su situación se mantuvo sin cambios respecto de octubre de 2025, una proporción superior al 50,2% registrado en septiembre.

Por su parte, el 41% consideró que su negocio había empeorado, lo que representó una disminución de 3,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. Apenas el 7,1% manifestó una mejora en su actividad, aunque ese porcentaje aumentó 1,5 puntos respecto de septiembre.

Estos resultados mostraron una leve mejora en la percepción empresarial, pese a que el volumen general de ventas continuó por debajo del registrado un año atrás.

Las expectativas para 2027 y las dificultades para invertir

En cuanto a las perspectivas para los próximos 12 meses, el 48,4% de los comerciantes estimó que la situación de su empresa permanecerá sin cambios, mientras que el 41,1% anticipó una mejora y el 10,5% consideró que podría empeorar.

La proporción de comerciantes que esperaba estabilidad aumentó 4,3 puntos porcentuales respecto de septiembre. En cambio, quienes proyectaban un escenario más favorable disminuyeron 0,7 puntos porcentuales.

La cautela también se reflejó en las decisiones de inversión. El 54,9% de los encuestados consideró que no era un momento adecuado para invertir, mientras que el 29,3% no tenía una posición definida y solamente el 15,8% evaluó favorablemente realizar nuevos desembolsos de capital.