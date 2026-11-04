La dueña de La Paulina busca reabrir dos fábricas de Lácteos Verónica y preservar hasta 252 puestos de trabajo

Lácteos Verónica recibió una propuesta de Molfino Hermanos, una de las principales empresas del sector lácteo, para reactivar sus plantas de Lehmann y Clason, en la provincia de Santa Fe, y avanzar posteriormente con una eventual compra de ambas fábricas. La iniciativa fue presentada el 29 de octubre ante la Justicia, en el marco del concurso preventivo de acreedores que atraviesa la compañía, y contempla una primera etapa de producción mediante contratos a fasón, además de la posibilidad de preservar cientos de puestos de trabajo.

Molfino Hermanos, firma propietaria de marcas como La Paulina y Ricrem y controlada por el grupo peruano Gloria Foods, planteó un esquema de recuperación progresiva de las instalaciones que permanecen paralizadas desde principios de año. Sin embargo, según fuentes vinculadas con la operación citadas por Clarín, la propuesta no obtuvo inicialmente la aprobación judicial, debido a que Lácteos Verónica todavía no había solicitado la venta o liquidación de sus activos. La posibilidad de avanzar con una operación de ese tipo quedó abierta a una eventual decisión de la empresa concursada.

La presentación se realizó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 34, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo. La iniciativa recibió el respaldo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que consideró favorable la posibilidad de recuperar la actividad industrial y pidió que se evaluara su aprobación, sin descartar otras alternativas que pudieran resultar superadoras.

Cómo sería la reactivación de las plantas de Lácteos Verónica

La propuesta de Molfino Hermanos contempla dos etapas. La primera consiste en establecer contratos a fasón, una modalidad mediante la cual una empresa aporta materia prima para que otra realice el proceso industrial en sus instalaciones. De esta manera, Lácteos Verónica podría volver a utilizar sus fábricas sin que inicialmente se concrete una transferencia de propiedad.

Según la documentación judicial difundida por Clarín Rural, el proyecto contempla “la celebración de contratos a fasón destinados a procurar la reactivación inmediata de las plantas” y, en una instancia posterior, la posibilidad de adquirir las instalaciones y los activos necesarios para su funcionamiento. La empresa interesada ya había desarrollado operaciones bajo esta modalidad en la planta de Lehmann hasta diciembre de 2025, por lo que cuenta con antecedentes de trabajo en ese establecimiento.

Para la fábrica de Lehmann, Molfino propuso incrementar progresivamente el ingreso de materia prima hasta alcanzar 350.000 litros de leche diarios, destinados principalmente a la elaboración de leche en polvo y quesos semiduros. La intención sería aprovechar la capacidad instalada y llegar a su utilización plena durante los períodos de mayor producción estacional. En cambio, la puesta en funcionamiento de la planta de Clason quedaría condicionada a una auditoría previa para determinar su estado operativo.

La posible compra de las fábricas y las condiciones de la oferta

La segunda etapa del proyecto contempla una eventual adquisición de las plantas de Lehmann y Clason. Sin embargo, Molfino aclaró que su interés se concentra en los establecimientos industriales y sus activos, sin incluir la compra de acciones de Lácteos Verónica ni la incorporación automática de las deudas que mantiene la compañía.

De acuerdo con la presentación, la empresa interesada no asumiría los pasivos de la firma concursada, salvo aquellos que fueran aceptados de manera expresa en los contratos definitivos. Además, estableció que, si no pudiera concretarse la adquisición conjunta de las dos instalaciones, evaluaría avanzar únicamente con la compra de la planta de Lehmann.

La operación quedó condicionada a una auditoría integral, la negociación de los acuerdos definitivos y la obtención de las autorizaciones judiciales y regulatorias correspondientes. Molfino también solicitó que Lácteos Verónica manifestara su interés en continuar las conversaciones dentro de un plazo de cinco días hábiles.

No obstante, el principal obstáculo inicial fue que la empresa concursada todavía no había promovido formalmente la enajenación de sus activos, situación que impidió avanzar con la propuesta en los términos presentados.

Qué pasaría con los 252 trabajadores de ambas plantas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la situación laboral de los empleados afectados por la paralización de las fábricas. La propuesta de Molfino contempla procurar la continuidad de la totalidad o de una parte sustancial del personal de ambos establecimientos, aunque sin establecer una garantía definitiva de incorporación.

En la planta de Lehmann se encuentran afectados 112 trabajadores, mientras que en Clason la dotación alcanza a 140 empleados. En conjunto, se trata de 252 puestos de trabajo cuya continuidad podría verse favorecida si se concretara la reactivación industrial. Sin embargo, la empresa aclaró que esa posibilidad dependerá de la evaluación de la situación laboral y previsional, las necesidades productivas y las condiciones que finalmente se acuerden.

Mientras se analiza la propuesta, también surgieron otras alternativas para recuperar la actividad de las instalaciones. La firma Lacterra manifestó interés en adquirir la fábrica de Clason y, según versiones difundidas en el sector, existiría un precontrato de compraventa. En el caso de Lehmann, durante las últimas semanas también trascendió la posibilidad de retomar la producción mediante un contrato a fasón con la empresa láctea Santa Clara.

El respaldo de Atilra a la propuesta de Molfino Hermanos

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera expresó su apoyo al proyecto y solicitó que la Justicia considere su aprobación por las posibilidades que representa para la recuperación de la actividad y el empleo. La posición sindical fue comunicada mediante un documento firmado por su secretario general, Héctor “Etín” Ponce.

Desde el gremio informaron que mantuvieron encuentros con representantes de Molfino Hermanos para analizar la posibilidad de reactivar inicialmente la planta de Lehmann y, posteriormente, la de Clason. El esquema propuesto permitiría que Lácteos Verónica conservara la operación, dirección y control de las instalaciones durante la primera etapa, mientras Molfino aportaría materia prima para su procesamiento.

En ese contexto, Atilra anticipó que “con la celeridad y prudencia del caso, por considerarla viable y positiva para los trabajadores, estaremos solicitando su aprobación”. No obstante, el sindicato aclaró que su respaldo no excluye la posibilidad de considerar otras propuestas que ofrezcan mejores condiciones para los trabajadores y la continuidad de los establecimientos.

La crisis financiera y el concurso de acreedores de Lácteos Verónica

La situación de Lácteos Verónica se agravó durante 2026, en medio de dificultades financieras que derivaron en la paralización de buena parte de su estructura industrial. La empresa, propiedad de la familia Espiñeira, cuenta con tres plantas en Santa Fe y se encuentra atravesando un proceso judicial destinado a reorganizar sus obligaciones con los acreedores.

El 22 de octubre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17 dispuso la apertura del concurso preventivo de acreedores, luego de que la compañía solicitara el inicio del procedimiento a fines de agosto. La decisión abrió una instancia judicial para analizar su situación patrimonial y las alternativas disponibles frente a las deudas acumuladas.

Según los datos difundidos, Lácteos Verónica mantiene deudas por $3.931 millones con entidades financieras y registra 3.476 cheques rechazados por más de $12.683 millones. Además, enfrenta más de 20 pedidos de quiebra, indicadores que reflejan la magnitud de sus dificultades económicas y los desafíos para sostener la continuidad de sus operaciones.

Solo una de las tres fábricas continúa operativa

En medio de este escenario, la planta de Suardi es la única de las tres instalaciones de Lácteos Verónica que mantiene actividad. Allí se realizan trabajos a fasón para la firma cordobesa Copalac, con la que también habría un precontrato de compraventa, según la información difundida sobre las negociaciones.

Las fábricas de Lehmann y Clason, en cambio, permanecen paralizadas desde principios de año, por lo que las propuestas de Molfino, Lacterra y Santa Clara aparecen como alternativas para recuperar parte de la producción. No obstante, cada iniciativa presenta condiciones diferentes y requiere definiciones empresariales, contractuales y judiciales antes de concretarse.

Por el momento, la reactivación de las dos plantas de Lácteos Verónica y su eventual adquisición por parte de Molfino Hermanos continúan sujetas a negociaciones y autorizaciones. El desenlace de estas gestiones será determinante para conocer si las fábricas pueden retomar su actividad y qué posibilidades existen de preservar los 252 puestos de trabajo vinculados con ambos establecimientos.