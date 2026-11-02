Las exportaciones de carne sumaron casi USD 3.800 millones en los primeros nueve meses de 2026

Las exportaciones de carne bovina argentina generaron USD 3.791,2 millones entre enero y septiembre de 2026, un 36,9% más que en igual período del año anterior. La mejora respondió principalmente a la recuperación de los precios internacionales.

Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante esos nueve meses se embarcaron 549.600 toneladas de productos refrigerados y congelados. El volumen aumentó un 5,3% interanual, muy por debajo del crecimiento de la facturación.

Septiembre mostró un retroceso frente a agosto: se exportaron 71.900 toneladas por USD 492,7 millones, con bajas mensuales del 2,7% y del 6,3%, respectivamente. En la comparación interanual, las cantidades se mantuvieron en niveles similares y los ingresos crecieron un 18,7%.

Los precios sostuvieron el crecimiento de los ingresos

El valor promedio de las exportaciones de carne alcanzó los USD 6.855 por tonelada en septiembre. Fue un 18,8% superior al del mismo mes de 2025, aunque disminuyó un 3,7% respecto de agosto.

La recuperación comenzó después de que el promedio descendiera hasta unos USD 3.740 por tonelada a mediados de 2024. En mayo de 2026 llegó a un máximo cercano a los USD 7.300 y luego se moderó.

Por productos, la carne congelada deshuesada sumó 317.200 toneladas y USD 2.183,7 millones en los primeros nueve meses, con una suba del 37,5% en ingresos. La refrigerada alcanzó 89.600 toneladas y USD 1.200 millones, mientras que la congelada con hueso y los huesos de despostada aportaron USD 402,3 millones.

China concentró el 68% del volumen de septiembre

China fue el principal destino de las exportaciones de carne, con el 68% del volumen de septiembre y el 60,8% del acumulado anual. Las ventas a ese mercado generaron unos USD 235,5 millones durante el mes, cerca del 48% de la facturación total.

Los embarques incluyeron alrededor de 30.000 toneladas de carne congelada deshuesada y otras 18.800 toneladas de carne con hueso y huesos de despostada. El precio promedio del producto deshuesado llegó a USD 6.033 por tonelada.

Sin embargo, entre enero y septiembre los envíos de carne congelada deshuesada a China acumularon una caída del 15%, hasta las 195.300 toneladas. El informe también registró retrocesos en los embarques de ese producto desde Brasil y Australia hacia el mercado chino.

Qué pasó con Estados Unidos, Europa y Chile

Estados Unidos recibió unas 5.300 toneladas de carne refrigerada y congelada en septiembre. El producto refrigerado alcanzó un precio promedio cercano a USD 16.600 por tonelada, un 7% más que en agosto, mientras que el congelado se mantuvo alrededor de USD 7.650.

Los envíos de carne refrigerada sin hueso a Europa bajaron cerca del 18% mensual, hasta las 5.200 toneladas. En los primeros nueve meses totalizaron 41.400 toneladas, un 8% menos que en el mismo período de 2025.

Chile incrementó sus compras de carne refrigerada sin hueso un 24% respecto de agosto y recibió 2.100 toneladas, aunque el acumulado anual cayó un 15%. Por fuera de esos cortes, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas aportaron otros USD 222,8 millones entre enero y septiembre.