Marta Fort mostró su disfraz de Halloween y bromeó: “Disfrazada de mi madre”

Marta Fort eligió homenajear a Madonna para Halloween y recreó uno de los vestuarios más reconocidos de la cantante. La empresaria compartió fotografías con una versión del corsé de copas cónicas diseñado por Jean Paul Gaultier para el Blond Ambition World Tour de 1990.

“Disfrazada de mi madre Madonna”, escribió junto a las imágenes. Con esa frase explicó la referencia de su caracterización, que incluyó prendas, peinado y maquillaje asociados con aquella etapa de la artista estadounidense.

La publicación recibió comentarios de distintas figuras del espectáculo. Moria Casán, Juli Poggio y varias compañeras de MasterChef Celebrity destacaron los detalles de la propuesta.

El corsé rosa que definió el disfraz

La pieza central del look de Marta Fort fue un corsé de satén rosa pálido. Las copas cónicas, pespunteadas y terminadas en punta retomaron el rasgo más distintivo del diseño que Madonna llevó al escenario.

La prenda incorporó paneles semitransparentes, costuras verticales, tiras de satén y un cierre delantero. Las ligas rosas, adornadas con pequeños moños, se combinaron con medias negras opacas.

Para completar la caracterización, llevó una coleta alta rubia atravesada por una trenza. El maquillaje sumó ojos marcados, pestañas largas, labios rojos con brillo y un lunar sobre el labio.

Los elogios de Moria Casán y sus compañeras

“La nueva y diferente. Belleza, glam, distinguida, cercana y lejana”, le escribió Moria Casán. Juli Poggio, por su parte, calificó el disfraz como “increíble”.

También hubo mensajes de sus compañeras del reality de cocina. Rocío Robles comentó “Amo”, mientras Karina Mazzocco bromeó: “¿Así que ibas a descansar el finde? ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Marta!”.

Marta Fort respondió al comentario de Mazzocco con una referencia a su preparación para el programa: “Bueeeno, igual ya hice las clases de cocina”. Silvina Garré, Marcela Villagra y Ailén Bechara también se sumaron a los elogios.

La historia del vestuario que inspiró el homenaje

El corsé original formó parte de la propuesta que Gaultier creó para la gira de Madonna de 1990. La cantante utilizó una versión en tono salmón pálido durante las interpretaciones de “Express Yourself” y “Open Your Heart”.

El diseño llevó al escenario una prenda tradicionalmente vinculada con la ropa interior y la convirtió en protagonista del vestuario. La estética de aquella gira también incluyó un corsé dorado y conjuntos con bordados, lentejuelas y rayas.

Con esa referencia, Marta Fort se sumó a las figuras que mostraron sus disfraces durante el fin de semana de Halloween. Su elección recuperó la imagen de Madonna de comienzos de los años noventa, desde el corsé hasta el peinado.