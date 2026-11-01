La boda de Lali y Pedro Rosemblat: la torta de Betular y los originales recuerdos para los invitados

Boda de Lali y Pedro: la torta de Betular y los recuerdos.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a revelar algunos de sus detalles más particulares después de la ceremonia celebrada el sábado en una antigua casona de San Telmo, en Buenos Aires. Aunque la pareja dispuso medidas de seguridad para preservar la intimidad del encuentro, distintas publicaciones en redes sociales permitieron conocer cómo fue parte del festejo.

El casamiento reunió a familiares, amigos y personas cercanas a la cantante y al conductor. Durante la jornada, la mayoría de los invitados evitó compartir fotografías del interior del establecimiento, en línea con la intención de los novios de mantener la celebración alejada de la exposición pública.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular imágenes de la torta nupcial, los recuerdos entregados a los presentes y algunas prendas especialmente elegidas para la ocasión, según difundió Infobae. Los objetos compartidos mostraron una celebración atravesada por el humor y las referencias a la historia de la pareja.

La torta de varios pisos que preparó Damián Betular

Uno de los detalles que despertó mayor curiosidad fue la torta de bodas, cuya elaboración estuvo a cargo del reconocido pastelero Damián Betular. La preparación tenía varios pisos, era de color blanco y presentaba volados decorativos con detalles en rosa pálido.

La primera imagen difundida mostraba el pastel sobre una mesa ubicada en un sector exterior de la casona. La fotografía fue publicada por la cuenta de X Fandom Aguerrido, acompañada por la frase: "La torta del casamiento de Lali y Pedro".

El traslado de la preparación también estuvo rodeado de cuidados especiales. Betular llegó al establecimiento en una combi junto con integrantes de su equipo, vestidos con uniformes blancos. Durante la descarga, utilizaron una tela para cubrir la torta y evitar que pudiera ser fotografiada desde el exterior.

La torta del casamiento de Lali y Pedro https://t.co/yT9OhmMlup — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) November 1, 2026

Los recuerdos personalizados y las frases de la boda

Otro de los elementos que trascendieron fueron los recuerdos preparados para los invitados. Entre ellos apareció un encendedor blanco con la inscripción "YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI", una frase que hizo referencia, en tono humorístico, a la relación entre los protagonistas.

Regalitos en la fiesta “Yo fui al casamiento del novio de Lali” https://t.co/GYHL1ykkoy — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) November 1, 2026

El objeto también llevaba un logotipo con las iniciales "LP". Ese mismo diseño, en color rojo, apareció en una pequeña caja blanca que pudo observarse en una historia de Instagram publicada por Tomás Quintín Palma, actor y humorista rosarino que participó del festejo.

Las frases alusivas al casamiento también estuvieron presentes en la vestimenta. Matías Mowzet, periodista del canal de streaming Gelatina, lució una camisa blanca con la inscripción "NI EN PEDO ME CASO", en referencia a una declaración que Lali había realizado durante una entrevista con LAM en septiembre de 2025.

Los looks de los invitados y el humor de la celebración

Por su parte, Quintín Palma compartió una fotografía de su vestimenta, que incluía una remera blanca con la frase "YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI". La combinó con un traje a cuadros, pantalón del mismo estilo y botas marrones.

Los mensajes elegidos para las prendas y los recuerdos reflejaron el tono distendido de la celebración. Además, recuperaron expresiones vinculadas con la pareja, especialmente aquella declaración de Lali sobre su postura frente al matrimonio.