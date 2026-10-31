Luciano Pereyra cruzó a Pergolini por la canción que le cantará al Papa: “¿Qué problema tenés?”

Luciano Pereyra protagonizó un particular cruce con Mario Pergolini durante su visita al programa Otro día perdido, donde habló sobre la presentación que realizará ante el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. La conversación tomó un giro inesperado cuando el conductor comenzó a analizar las letras de sus canciones y puso en duda si algunas frases eran apropiadas para interpretarlas frente al Sumo Pontífice.

El intercambio, que estuvo marcado por las bromas y las risas del público, tuvo como protagonista uno de los últimos éxitos del músico. Pergolini repasó algunos fragmentos de la canción y encontró posibles interpretaciones que, según su particular lectura, podían generar una situación incómoda durante el encuentro religioso.

Todo comenzó cuando el conductor leyó parte de la letra: “Entiendo que es tu último éxito, está todo bien, pero hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez. Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido; está bien para un cura. Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas, me siento solo en esta guerra. Hasta ahí va bien”.

Pereyra respondió con humor: “Con la fe estamos, estamos bien”. Sin embargo, Pergolini continuó con su interpretación y consideró que esos versos podían referirse a alguien que buscaba una señal para atravesar una situación difícil.

La discusión ficticia subió de tono cuando el conductor reparó en la frase “Tu ausencia no me deja respirar”. El cantante no dejó pasar el comentario y le contestó: “¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?”.

Entre las carcajadas del estudio, Pergolini siguió con la actuación y bromeó sobre cómo podría reaccionar el Papa ante determinados versos. Después, el músico destacó: “Bien, Mario. Tu sensibilidad está muy bien”.

La discusión por un beso y las canciones para el Papa

Otro momento divertido se produjo cuando Pergolini llegó a la frase “Solo ese beso que está en tu boca me llega al alma”. El conductor volvió a poner en duda la conveniencia de interpretar esa parte frente al pontífice.

Pereyra defendió la letra y le respondió: “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca, por más que hagas así”. Evelyn Botto intervino en la conversación y propuso otra interpretación: el beso podía dirigirse a la frente. El cantante coincidió con esa explicación y recordó que él mismo había besado la mano de una persona.

Luego de las bromas, la charla volvió al motivo de la entrevista: la presentación que Luciano Pereyra realizará ante León XIV durante su visita a la Argentina.

Luciano Pereyra cantará hasta cuatro canciones ante León XIV

El artista adelantó que tendrá la posibilidad de interpretar entre tres y cuatro canciones durante el encuentro con el Papa. También recordó que no será la primera vez que cante frente a un pontífice.

En el año 2000, durante el Jubileo realizado en Roma, Luciano Pereyra tuvo la oportunidad de presentarse ante Juan Pablo II. En aquella ocasión eligió interpretar “Solo le pido a Dios”, la reconocida canción de León Gieco.

“Para Juan Pablo. San Juan Pablo II, que es santo. Le canté ‘Solo le pido a Dios’. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro”, contó.

La próxima presentación tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV encabece una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de su visita al país.

El cantante había anunciado la noticia durante uno de sus recitales en el Arena, en Luján, y se emocionó al compartir con el público que tendría la oportunidad de cantarle al pontífice en su ciudad natal.

Antes de finalizar la entrevista, Pergolini volvió a recomendarle una de sus canciones favoritas, “Si no estuviera”, y le preguntó si la había realizado junto a Q' Lokura. Pereyra aprovechó para bromear sobre los gustos musicales del conductor, quien aclaró que solamente escuchaba ese tema.