Entre Ríos será sede de las 37° Jornadas Argentinas de Mastozoología

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, participará del desarrollo de las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM), evento científico de alcance nacional organizado conjuntamente con la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem).

La iniciativa, que se llevará a cabo por primera vez en la provincia entre el 3 y el 6 de noviembre, tendrá como una de sus sedes principales al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano de la ciudad de Paraná (Carlos Gardel 62).

El encuentro reunirá a investigadores, docentes y estudiantes dedicados al estudio y la conservación de la biodiversidad, consolidando el rol de los museos públicos como ámbitos de investigación, resguardo patrimonial y divulgación científica.

La programación oficial se iniciará el domingo 1 de noviembre en los recintos del Museo Serrano con el dictado de los cursos y talleres precongreso, extendiéndose la oferta formativa previa hasta el lunes 2 de noviembre.

Cursos y talleres en el Museo Serrano

Introducción a la ecología del movimiento y el análisis de datos en R: domingo 1 de noviembre, de 10 a 19, y lunes 2 de noviembre, de 14 a 18.

Detección automática de animales con UAVs e IA: lunes 2 de noviembre, de 10 a 13.

Introducción de la Función de Favorabilidad en la modelación de las distribuciones de las especies: miércoles 4 de noviembre, de 8 a 17.30.

En-señando la biodiversidad: los mamíferos en lengua de señas argentina: viernes 6 de noviembre, de 14.30 a 16.30.

Por su parte, el resto de las ponencias, conferencias magistrales y deliberaciones plenarias del cónclave se concentrarán en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Las inscripciones y el cronograma detallado de la convocatoria se encuentran disponibles en la plataforma digital del evento.