Con más de 400 inscriptos, se corre la Maratón de la Avicultura en Crespo

La Maratón de la Avicultura convoca este sábado a cientos de participantes en la ciudad de Crespo, como parte de las actividades previas a la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre. La jornada incluye una caminata recreativa de cinco kilómetros y una competencia de diez kilómetros, que registra más de 400 inscriptos provenientes de Entre Ríos, Santa Fe y otros puntos del país.

La actividad se desarrolla en un circuito urbano que atraviesa distintos sectores de Crespo, con el acompañamiento de vecinos, familias y representantes de clubes locales. El recorrido fue organizado para favorecer la participación del público y permitir que los corredores recibieran el aliento de la comunidad.

Así se vivió la largada de la Maratón de la Avicultura en Crespo

En diálogo con Elonce, el intendente Marcelo Cerutti destacó la convocatoria y el crecimiento que experimentó la competencia en las últimas ediciones. Además, remarcó que la maratón se consolidó como una de las propuestas deportivas que anticipan la celebración más representativa de la ciudad.

Más de 400 inscriptos y corredores de distintas provincias

El presidente municipal valoró las condiciones meteorológicas que acompañan la jornada y la participación de deportistas y vecinos en las actividades programadas. “Realmente fuimos muy afortunados y la gente así nos responde. Tenemos los cinco kilómetros de caminata recreativa y también los diez kilómetros competitivos, con más de 400 inscriptos”, expresó Cerutti.

El intendente explicó que la convocatoria superó el ámbito local y atrajo a corredores de diferentes localidades entrerrianas y de provincias vecinas, principalmente Santa Fe. “Eso habla de que se está instalando como una fecha interesante para los maratonistas, con gente de toda la provincia, de Santa Fe y de otros lugares”, sostuvo.

Cerutti señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo la propuesta deportiva y mejorar su organización en cada edición, en paralelo con el crecimiento de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Un circuito por la ciudad y el acompañamiento de los vecinos

Uno de los aspectos destacados de la maratón es el recorrido urbano, que permite a los participantes atravesar distintos sectores de Crespo y recibir el acompañamiento de quienes se acercaron a las calles.

El intendente recordó que esta modalidad había sido implementada durante la edición anterior a pedido de los propios corredores, quienes buscaban un circuito con mayor presencia del público. “El año pasado, a pedido de los maratonistas, nos pedían que lo hiciéramos a través de la ciudad y creó un efecto muy importante. Todos los vecinos salían a alentarlos, a ofrecerles agua, los chicos corrían al lado de los competidores sin molestarlos”, relató.

Cerutti consideró que aquella experiencia generó una respuesta positiva tanto entre los participantes como entre los vecinos, por lo que se decidió mantener un trazado similar para esta edición. “Atravesó toda la ciudad y realmente fue muy movilizador. Los competidores estaban muy agradecidos porque se sentían acompañados por todos los crespenses”, agregó.

La jornada también moviliza a familias que se acercan a los espacios públicos para acompañar la competencia, mientras otros vecinos siguen el paso de los atletas desde distintos puntos del recorrido.

Cómo se organiza la Fiesta Nacional de la Avicultura

La maratón forma parte de la programación previa a la Fiesta Nacional de la Avicultura, cuya organización se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Municipio y la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

Cerutti explicó que esta articulación público-privada permite coordinar las actividades deportivas, comerciales, gastronómicas y culturales previstas para la celebración.

“La Fiesta Nacional de la Avicultura se hace en conjunto, en una interacción público-privada con la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura. Toda la organización se sienta en la Municipalidad”, señaló.

El intendente también reconoció el trabajo de los empleados municipales y del equipo de gestión, especialmente en las tareas vinculadas con el tránsito, la preparación de los espacios públicos y la organización del circuito deportivo.

En ese sentido, sostuvo que la celebración representa una oportunidad para mostrar la ciudad a quienes llegan desde otras localidades. “Estamos muy orgullosos de nuestra ciudad y queremos que nuestros visitantes puedan vivir esa experiencia”, manifestó.

Con más de 400 inscriptos, se corre la Maratón de la Avicultura en Crespo

El desafío de organizar la fiesta sin afectar las arcas municipales

Durante la entrevista, Cerutti también se refirió al aspecto económico de la Fiesta Nacional de la Avicultura y explicó que el objetivo es financiar el evento mediante sus propios ingresos.

Según detalló, los recursos provienen principalmente de la venta de entradas, la comercialización de espacios para stands y el acompañamiento de patrocinadores.

“Tenemos un desafío con respecto a la fiesta, que es una fiesta que se solventa con el precio de las entradas, con los stands, con la venta de los espacios y con los sponsors”, explicó.

El intendente manifestó su expectativa de que la próxima edición pueda desarrollarse sin generar gastos netos para la Municipalidad, tal como, según indicó, ocurrió en la celebración anterior.

“Seguramente no va a terminar teniendo costo para la Municipalidad. Para nosotros es un desafío plantear la mejor fiesta sin afectar las arcas municipales”, afirmó.

También señaló que las condiciones meteorológicas favorables representan un factor importante para la convocatoria y el resultado económico del evento.

La Fiesta Nacional de la Avicultura será el 6, 7 y 8 de noviembre

La próxima edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura se realizará durante tres jornadas consecutivas, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, con actividades que comenzarán aproximadamente entre las 18 y las 18:30.

El intendente adelantó que los visitantes podrán recorrer espacios vinculados con la producción avícola, sectores comerciales y propuestas gastronómicas, además de disfrutar de espectáculos musicales.

Entre los artistas destacados se encuentran Turf, previsto para el viernes, El Polaco, anunciado para el sábado; y Soledad Pastorutti para la noche del domingo.

“Yo lo defino como un paseo a nuestra fiesta. Podés venir y disfrutar de todo lo que es la parte de la avicultura, la parte comercial y la parte gastronómica”, expresó Cerutti.

Finalmente, el presidente municipal destacó la importancia de la celebración para la actividad turística de Crespo, una ciudad que apuesta a los eventos como una herramienta para atraer visitantes.

“Es nuestro turismo, es lo que nosotros definimos como turismo de eventos”, concluyó, al invitar a vecinos de toda la provincia a participar de la Fiesta Nacional de la Avicultura.