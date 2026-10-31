Hackeo a Binance: aseguran que recuperaron el 90% de los fondos y anuncian cuándo volverán los retiros

Hackeo a Binance: cubrieron el 90% de las pérdidas

El hackeo a Binance registró una nueva actualización este sábado, luego de que la plataforma de intercambio de criptomonedas anunciara que logró cubrir el 90% de los fondos afectados por el ciberataque multimillonario. La compañía aseguró que utilizó recursos propios y fondos de respaldo para compensar las pérdidas de sus usuarios, mientras continúa trabajando para restablecer las operaciones de retiro.

A través de un comunicado, Binance informó que anteriormente había destinado US$ 6.340 millones para afrontar las consecuencias del incidente de seguridad, lo que representaba aproximadamente el 80% de los activos comprometidos. Según la nueva actualización, esa cobertura se incrementó al 90%, aunque todavía resta recuperar una parte de los fondos.

La empresa también anunció que su próximo objetivo es reanudar los retiros de criptomonedas, suspendidos preventivamente después del ataque. De acuerdo con el cronograma comunicado, el servicio podría volver a funcionar el domingo 1 de noviembre de 2026.

Binance aseguró que diez criptomonedas ya tienen cobertura total

En su comunicación oficial, la compañía explicó que logró garantizar el respaldo de los principales activos digitales afectados por el ataque.

“Todos los activos en BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100%”, señaló Binance.

La plataforma detalló que continuará adquiriendo las criptomonedas restantes mediante operaciones en el mercado y canales OTC, es decir, transacciones realizadas directamente entre partes fuera de los mercados tradicionales de intercambio.

“En nuestra última actualización explicamos que Binance había destinado más de USD 6.340 millones de fondos propios de la compañía para cubrir las pérdidas ocasionadas por el incidente de seguridad. En ese momento, ya habíamos repuesto aproximadamente el 80% del monto afectado. Ahora, esa cifra ha aumentado al 90%”, indicó.

La empresa aclaró que el porcentaje pendiente corresponde a activos de menor circulación, cuya adquisición puede requerir más tiempo debido a las dificultades para encontrar suficiente disponibilidad en el mercado.

Changpeng Zhao, fundador de Binance.-

De dónde salió el dinero para cubrir las pérdidas

Binance explicó que la reposición de los fondos se financió mediante diferentes mecanismos de respaldo financiero que la plataforma mantiene para afrontar situaciones extraordinarias.

Una parte de los recursos provino del Secure Asset Fund for Users (SAFU), un fondo de seguridad destinado a proteger a los usuarios ante incidentes que comprometan sus activos.

También se utilizaron recursos del Fondo de Seguro de Futuros, aunque la compañía aseguró que el saldo restante de ese instrumento continúa cumpliendo con los requerimientos regulatorios correspondientes.

El resto del dinero fue aportado por la tesorería corporativa de Binance, que asumió parte de las pérdidas para avanzar con la restitución de los activos comprometidos.

“Seguimos adquiriendo los activos afectados restantes mediante operaciones de mercado y canales OTC. El 10% pendiente corresponde a tokens distintos de los diez principales mencionados anteriormente”, explicó la empresa.

Según indicó, la menor liquidez de esas criptomonedas podría demorar la cobertura completa de los fondos.

Cuándo volverán a funcionar los retiros de Binance

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la normalización de los servicios para los usuarios, particularmente la posibilidad de retirar dinero y criptomonedas de la plataforma.

Binance había dispuesto la suspensión preventiva de los retiros después de detectar el incidente de seguridad, como parte de las medidas adoptadas para contener sus consecuencias.

Ahora, la empresa confirmó que trabaja para habilitar nuevamente esa función durante el domingo 1 de noviembre.

“Nuestro siguiente objetivo prioritario es reanudar los servicios de retiro para los usuarios. Seguimos dentro del plazo comunicado anteriormente y esperamos reabrir los retiros el domingo 1 de noviembre de 2026”, afirmó.

De esta manera, la compañía estableció una fecha estimada para recuperar una de las principales operaciones de su plataforma, aunque la reanudación dependerá de que se completen las tareas previstas.

Cómo ocurrió el multimillonario hackeo a Binance

El ciberataque ocurrió durante la tarde del jueves, cuando un grupo de hackers habría conseguido infiltrarse en la computadora de un ingeniero de Binance y obtener permisos que permitieron ejecutar movimientos de activos digitales.

De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el incidente, los atacantes lograron movilizar en pocos minutos una cifra cercana a los US$ 6.300 millones, en una operación que fue presentada como el mayor robo de criptomonedas registrado hasta el momento.

La empresa reconoció inicialmente que había sufrido un “ataque complejo” contra sus sistemas y comunicó que asumiría las pérdidas económicas derivadas del incidente.

Como medida preventiva, suspendió las operaciones de retiro mientras avanzaban las investigaciones y las tareas destinadas a garantizar la seguridad de los fondos restantes.

La magnitud del ataque superaría ampliamente otros antecedentes del sector, como el robo sufrido por Bybit en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos aproximadamente US$ 1.400 millones.

Investigan una posible vinculación con hackers de Corea del Norte

Aunque Binance no identificó oficialmente a los responsables del ataque, investigadores especializados en delitos vinculados con criptomonedas señalaron posibles conexiones con grupos asociados a Corea del Norte.

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs elaboró un informe preliminar en el que atribuyó el ataque al grupo conocido como TraderTraitor.

Según ese análisis, la operación presentó características similares a otros incidentes informáticos vinculados con organizaciones norcoreanas, entre ellos los ataques contra Bybit y KelpDAO.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, sostuvieron desde TRM Labs.

Los investigadores mencionaron movimientos previos de pequeñas cantidades de criptomonedas mediante Tornado Cash, la preparación anticipada de las operaciones y la utilización de autorizaciones obtenidas antes de ejecutar las transferencias.

No obstante, la atribución a TraderTraitor constituye una hipótesis de la investigación y no una confirmación oficial de Binance sobre la identidad de los responsables.