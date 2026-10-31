Cambió el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó un cambio de horario para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El encuentro comenzará finalmente a las 19:30 de Argentina, media hora antes de lo que se había informado inicialmente.

La modificación fue comunicada este sábado a través de las redes sociales oficiales de la Copa Sudamericana. De esta manera, el partido se jugará a las 17:30 de Colombia, mientras que en Argentina y Brasil comenzará a las 19:30.

En un primer momento, el encuentro estaba previsto para las 17:00, hora local. Posteriormente, había trascendido la posibilidad de retrasarlo una hora debido a las elevadas temperaturas que suelen registrarse durante la tarde en Barranquilla. Sin embargo, la organización terminó confirmando un horario intermedio.

A qué hora se jugará la final de la Copa Sudamericana

La definición del certamen continental tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, con Boca y Atlético Mineiro como protagonistas.

Los horarios confirmados son:

Argentina: 19:30.

Brasil: 19:30.

Colombia: 17:30.

El escenario será el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los principales recintos deportivos de Colombia, ubicado en Barranquilla.

Cómo avanza la venta de entradas para la final

Mientras se ajustaron los detalles organizativos, la Conmebol avanzó con las distintas etapas de comercialización de entradas para el encuentro.

El miércoles comenzó la venta destinada a ciudadanos colombianos residentes en el país, con localidades que se agotaron rápidamente.

Posteriormente, el viernes desde las 14:00, se habilitaron nuevos tickets correspondientes a la categoría 2, ubicados en la tribuna oriental del estadio, con un valor de 180 dólares.

Cuánto costarán las entradas para los hinchas de Boca

La última etapa de venta estará destinada exclusivamente a los simpatizantes de Boca y Atlético Mineiro, aunque todavía no se confirmó la fecha de inicio.

Según informó la organización, cada club contará con 12.000 entradas populares, que tendrán un precio de 90 dólares.

La distribución de las tribunas será la siguiente:

Boca Juniors: sector norte del estadio.

Atlético Mineiro: sector sur del estadio.

La Conmebol aclaró que las entradas se comercializarán únicamente mediante la plataforma oficial habilitada para el evento.

Cómo registrarse para recibir novedades

Los hinchas de Boca interesados en asistir a la final podrán completar un registro previo para recibir información sobre la apertura de la venta de localidades.

Para hacerlo, deberán proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia, fecha de nacimiento y seleccionar al equipo que apoyarán en la definición.

Este procedimiento permitirá recibir las comunicaciones oficiales sobre la disponibilidad de entradas, aunque no implica una reserva ni garantiza la compra de una localidad.