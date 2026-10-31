Esta tarde se realiza la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Este sábado desde las 17, se realiza en la ciudad de Crespo la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura, con dos circuitos destinados a corredores competitivos y participantes recreativos. La actividad será organizada por la Municipalidad y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, como antesala de la celebración que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre. Elonce hará una cobertura especial del evento.

La largada y llegada estarán ubicadas en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial. La propuesta incluirá una competencia de 10 kilómetros, con inscripción obligatoria, y un recorrido recreativo de 5 kilómetros, abierto a quienes deseen correr, caminar o participar en familia, sin necesidad de registrarse previamente.

La organización confirmó que habrá puestos de hidratación, asistencia sanitaria, sectores de recuperación física y espacios de alimentación saludable. Además, se implementarán cortes de tránsito en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los participantes.

Dos recorridos y actividades para toda la familia

La prueba competitiva de 10 kilómetros atravesará diferentes barrios y sectores de Crespo. El recorrido incluirá calles como Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Libertad, Santiago del Estero, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, avenida Belgrano, avenida Independencia y San Martín, entre otras.

Por su parte, el circuito recreativo de 5 kilómetros también comenzará y finalizará en el Acceso Alfonsín. Los participantes transitarán por Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, avenida Libertad, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Berutti y 9 de Julio.

Ambos trayectos permitirán recorrer distintos sectores de la ciudad y estarán acompañados por dispositivos de seguridad vial y asistencia.

La iniciativa buscará promover la actividad física y los hábitos saludables, además de convocar a vecinos y visitantes a participar de una jornada deportiva vinculada con una de las celebraciones más representativas de Crespo.

Invitan a los vecinos a alentar a los corredores

Bajo la consigna “Salí a la vereda y alentá a los corredores”, autoridades municipales y voluntarios de la Fiesta Nacional de la Avicultura recorrieron las calles incluidas en el circuito para invitar a los vecinos a acompañar la competencia.

La actividad fue encabezada por el intendente Marcelo Cerutti, junto a la viceintendenta Jacinta Eberle, funcionarios municipales e integrantes del voluntariado.

Como ocurrió en ediciones anteriores, se instalarán diferentes Puntos de Aliento, con propuestas musicales y recreativas destinadas a acompañar el paso de los deportistas.

Los espacios estarán distribuidos de la siguiente manera:

Misiones y 9 de Julio: ritmos latinos.

Plaza Héroes de Malvinas: batucada.

Plaza de las Américas: Teatro Cazafantasmas.

Acceso Libertad: muñecos inflables.

9 de Julio y Entre Ríos: música alemana.

Torreones del pórtico: presentación de J-cob DJ.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación de los vecinos para acompañar a los corredores durante el recorrido.

Cortes de tránsito: qué accesos estarán restringidos

La realización de la maratón requerirá un operativo especial de seguridad vial, con interrupciones temporales de circulación en distintos sectores de Crespo.

Según informó la Municipalidad, el ingreso a la ciudad desde la Ruta Nacional 12 por el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín permanecerá cortado aproximadamente entre las 13.30 y las 19.30.

Además, el acceso desde la Ruta Nacional 12 por avenida Libertad estará restringido entre las 17.30 y las 18.30.

En los diferentes puntos de los circuitos habrá inspectores de tránsito, personal de la Guardia Urbana Municipal y voluntarios, quienes realizarán cortes momentáneos durante el paso de los participantes.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y utilizar vías alternativas cuando resulte necesario.

Para quienes concurran en vehículos particulares, estará habilitado el estacionamiento en el Parque del Centenario. En cambio, se prohibirá estacionar sobre calle De las Azucenas, entre Alfonsín y Kaehler.

Inscripciones para los 10 kilómetros: cuánto cuesta participar

La competencia de 10 kilómetros estará destinada a personas mayores de 17 años y tendrá un costo de inscripción de $35.000.

Los interesados podrán anotarse de manera anticipada a través de la plataforma oficial de la carrera o realizar el trámite presencialmente este sábado, entre las 14 y las 16.30, en el pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

En ese mismo horario se entregarán los kits y números a los corredores inscriptos.

La organización informó que los primeros 200 participantes que completen el pago recibirán una remera oficial. La preinscripción sin abonar el importe no garantizará ese beneficio.

También se estableció que los grupos de running y gimnasios podrán acceder a una inscripción liberada cada diez corredores registrados.

Los interesados podrán consultar las condiciones en el teléfono 3434 76-9503.

Inscripciones: Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026.

Premios de hasta $260.000 para los ganadores

La prueba competitiva contará con premios en efectivo para los mejores clasificados, tanto en la rama femenina como en la masculina.

En la clasificación general de 10 kilómetros, los montos serán los siguientes:

Primer puesto: $260.000.

Segundo puesto: $190.000.

Tercer puesto: $160.000.

Cuarto puesto: $120.000.

Quinto puesto: $80.000.

También habrá una clasificación especial para corredores locales, con premios desde el primero hasta el décimo puesto.

En esa categoría, el ganador recibirá $180.000; el segundo, $130.000; y el tercero, $90.000. Los restantes puestos obtendrán premios decrecientes hasta los $30.000 correspondientes al décimo lugar.

Los premios no serán acumulativos y se entregarán los mismos montos para mujeres y varones.

Además, habrá medallas para los tres primeros puestos de cada categoría y medallas finisher para todos los corredores que completen el recorrido y entreguen su número y chip.

El cronometraje estará a cargo de la empresa Cronomet, mediante un sistema electrónico de chips.

Servicios para los participantes y comienzo de la Fiesta de la Avicultura

Durante la jornada se dispondrán cuatro puestos de hidratación a lo largo del circuito competitivo, además de entrega de frutas en la llegada.

Una vez completada la carrera, los participantes podrán acceder a espacios de masajes, kinesiología, licuados proteicos y una merienda saludable.

La maratón marcará el inicio de las actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, cuya programación principal se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

El recorrido de los 10 KM