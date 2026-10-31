Dio positivo el test de alcoholemia al conductor detenido por la muerte de un motociclista en Paraná

El conductor de la camioneta involucrada en el accidente fatal de calle Rondeau, de la ciudad de Paraná, dio positivo en el control de alcoholemia, con un resultado de 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron desde la Policía a Elonce. El hombre, de 29 años, quedó detenido por el supuesto delito de homicidio culposo.

El accidente se produjo alrededor de la 1, sobre calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti. La víctima identificada como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, circulaba en una motocicleta Yamaha FZ16 cuando se produjo la colisión con una camioneta Chevrolet LUV que transitaba en sentido contrario.

De acuerdo con la información policial, el conductor de la pick-up se retiró del lugar después del impacto. Sin embargo, minutos más tarde se presentó voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta junto a su acompañante, de 27 años, y familiares.

Qué declaró el conductor de la camioneta sobre el choque

El conductor de la Chevrolet LUV manifestó que intentó sobrepasar a otro vehículo y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario, donde circulaba la motocicleta conducida por Céspedes.

Según su relato, fue en esas circunstancias cuando se produjo la colisión frontal con el motociclista que avanzaba en sentido opuesto.

El hombre también reconoció que se retiró del lugar después del impacto y que posteriormente decidió presentarse en la dependencia policial acompañado por familiares.

Alcoholemia positiva y detención

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenaron controles de alcoholemia y extracciones de muestras de sangre y orina a los dos ocupantes de la camioneta.

El conductor registró 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante obtuvo un resultado de 0,0 g/l. El resultado del conductor fue positivo y superó el límite de alcohol cero establecido para circular.

Ante las circunstancias del hecho, el fiscal dispuso la aprehensión del conductor de 29 años por el supuesto delito de homicidio culposo. En tanto, el acompañante fue identificado y no se informó una medida restrictiva de su libertad.

La camioneta Chevrolet LUV fue secuestrada y trasladada para la realización de las pericias correspondientes.

Tras el siniestro, personal policial encontró a Maximiliano Daniel Céspedes tendido sobre la calzada y sin signos vitales. Una ambulancia llegó al lugar y su personal médico constató el fallecimiento.

Posteriormente, Bomberos intervino en el traslado del cuerpo hacia la Morgue de Oro Verde.

En el sector trabajaron efectivos de Policía Científica y Accidentología Vial, quienes realizaron relevamientos y secuestraron la motocicleta Yamaha FZ16, el casco de seguridad y distintos elementos que podrían pertenecer al otro vehículo involucrado.

Vale recordar que en Entre Ríos rige la Ley Provincial Nº 10.460 de Alcoholemia Cero, que establece que el nivel permitido de alcohol en sangre para conducir cualquier tipo de vehículo es de 0,0 gramos por litro.

La normativa fue promulgada el 15 de noviembre de 2016 y se aplica en todo el territorio provincial. Elonce.com