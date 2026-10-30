Confirmaron el horario de la final entre Boca y Atlético Mineiro: cuándo y dónde se jugará

La Conmebol confirmó el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre en Colombia. Conocé cómo verlo en vivo.
La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro ya tiene horario confirmado. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estableció que el partido decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 20 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El encuentro reunirá al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena y al equipo brasileño conducido por Eduardo Domínguez, que lograron superar sus respectivas semifinales y buscarán quedarse con el título continental.
La definición se disputará a partido único y tendrá como escenario el estadio colombiano, donde ambos equipos intentarán cerrar su participación en el certamen con una consagración internacional.
Cómo llegó Boca a la final de la Copa Sudamericana
Boca consiguió su clasificación después de protagonizar una remontada frente a Vasco da Gama en Brasil. Tras perder 1-0 en la Bombonera, el Xeneize se impuso 3-1 como visitante, con un gol agónico de Leandro Paredes que aseguró su lugar en la definición.
El equipo de Arruabarrena había comenzado su recorrido en las instancias eliminatorias frente a O'Higgins de Chile, al que superó por penales luego de igualar 1-1 en el resultado global.
Posteriormente, eliminó a Recoleta de Paraguay con un contundente 7-1 en el acumulado de los octavos de final. En cuartos, dejó en el camino a San Pablo tras imponerse 2-1 en la serie. De esta manera, Boca disputará su tercera serie consecutiva frente a un equipo brasileño y buscará conquistar su primer título internacional desde 2008.
El recorrido de Atlético Mineiro hasta la definición
Atlético Mineiro también atravesó una exigente campaña para alcanzar la final. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez terminó como líder del Grupo A y avanzó directamente a los octavos de final.
En esa instancia, el equipo brasileño eliminó a RB Bragantino con un resultado global de 3-2. Luego, en cuartos de final, consiguió superar por penales al Santos de Neymar, después de una serie que se definió en los momentos finales.
En semifinales, Mineiro enfrentó a Montevideo City Torque. Ganó 3-0 en Brasil y, aunque perdió 2-0 en Uruguay, logró sostener la ventaja para asegurar su clasificación.
Dónde ver la final entre Boca y Atlético Mineiro
La final de la Copa Sudamericana 2026 contará con transmisión televisiva para Argentina y otros países de Sudamérica.
Según la información difundida, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de ESPN y DSports, mientras que las plataformas Disney+ y DGO ofrecerán la transmisión por streaming.
El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, con inicio previsto para las 20, hora argentina, equivalente a las 18 en Colombia.